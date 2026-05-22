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Neuer "Midnight Factory" Channel von Plaion Pictures bei Amazon Prime Video

Plaion Pictures startet den neuen Zusatzkanal "Midnight Factory" als Prime Video Channel. Der neue Premium Streaming Channel für Horror &, SciFi-Fans mit Schwerpunkt auf das italienische Horror-Label "Midnight Factory" bietet für monatlich 6,99 EUR u.a. Zugriff auf Filme aus dem „Poohniverse“ wie "Bambi - The Reckoning" und "Peter Pan's Neverland Nightmare". Ergänzt wird das Angebot durch Genre-Klassiker wie "High Tension" oder "Zombie - Dawn of the Dead".

Das Angebot wird von Plaion Pictures kuratiert und wöchentlich um neue Inhalte erweitert. Der "Midnight Factory" Channel kann auch im Jahresabo zum reduzierten Sonderpreis abonniert werden. Das gesamte Angebot steht außerdem für einen 7-tägigen Gratis-Testraum zur Verfügung.