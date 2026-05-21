"Die Wildgänse kommen" erscheint mit Auro 3D-Ton auf 4K Ultra HD Blu-ray
Leonine veröffentlicht "Die Wildgänse kommen" (The Wild Geeese) auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker aus dem Jahr 1978 mit Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris, Hardy Krüger und Stewart Granger erscheint am 21.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit Auro 3D-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.
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Die Wildgänse kommen - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 1,85:1 (2160p/24)
Sprache: Deutsch, Englisch
Ton: Auro 13.1, DTS-HD MA 7.1, DTS Audio 2.0
Untertitel: Deutsch
Extras:
- Audiokommentar mit Roger Moore, John Glen und Euan Lloyd
- Featurettes
„Der Flug der Wildgänse“
„Privatkrieg der Hollywood-Stars“
„The Last of the Gentlemen Producers“
- Originaltrailer
- Bildergalerie
- 28 seitiges Booklet mit einem Text des britischen Autors Tony Earnshaw mit Hintergründen zum Film