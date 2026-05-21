News

"Die Wildgänse kommen" erscheint mit Auro 3D-Ton auf 4K Ultra HD Blu-ray

21.05.2026 Karsten Serck

Leonine veröffentlicht "Die Wildgänse kommen" (The Wild Geeese) auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker aus dem Jahr 1978 mit Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris, Hardy Krüger und Stewart Granger erscheint am 21.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit Auro 3D-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Die Wildgänse kommen - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1 (2160p/24)

Sprache: Deutsch, Englisch

Ton: Auro 13.1, DTS-HD MA 7.1, DTS Audio 2.0

Untertitel: Deutsch

Anzeige

Extras:

  • Audiokommentar mit Roger Moore, John Glen und Euan Lloyd
  • Featurettes
    „Der Flug der Wildgänse“
    „Privatkrieg der Hollywood-Stars“
    „The Last of the Gentlemen Producers“
  • Originaltrailer
  • Bildergalerie
  • 28 seitiges Booklet mit einem Text des britischen Autors Tony Earnshaw mit Hintergründen zum Film
Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK