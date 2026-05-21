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"Die Wildgänse kommen" erscheint mit Auro 3D-Ton auf 4K Ultra HD Blu-ray

Leonine veröffentlicht "Die Wildgänse kommen" (The Wild Geeese) auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker aus dem Jahr 1978 mit Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris, Hardy Krüger und Stewart Granger erscheint am 21.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit Auro 3D-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Die Wildgänse kommen - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1 (2160p/24)

Sprache: Deutsch, Englisch

Ton: Auro 13.1, DTS-HD MA 7.1, DTS Audio 2.0

Untertitel: Deutsch

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Extras:

Audiokommentar mit Roger Moore, John Glen und Euan Lloyd

Featurettes

„Der Flug der Wildgänse“

„Privatkrieg der Hollywood-Stars“

„The Last of the Gentlemen Producers“

„Der Flug der Wildgänse“ „Privatkrieg der Hollywood-Stars“ „The Last of the Gentlemen Producers“ Originaltrailer

Bildergalerie

28 seitiges Booklet mit einem Text des britischen Autors Tony Earnshaw mit Hintergründen zum Film