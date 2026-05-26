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HIGH END 2026: Boulder Amplifiers präsentiert neue kompakte Endstufe und kompakte Phonostufe

Boulder Amplifiers präsentiert auf der HIGH END Vienna 2026 im Level 3 in den Räumen 3.81 / 3.83 nicht lediglich kleinere Geräte, sondern eine neue Interpretation der firmeneigenen Philosophie unter Berücksichtigung aller wichtigen Punkte.

Im Mittelpunkt stehen die neue 808 Phono Stage sowie die kompakten 851 Mono-Endstufen

Interessant an den neuen Produkten ist nicht allein das Format, sondern die Konsequenz dahinter: Boulder Amplifiers macht es sich nicht einfach und schrumpft große Verstärker. Vielmehr integriert die Marke zentrale Tugenden wie Kontrolle, Stromstabilität, symmetrische Architektur und mechanische Präzision in ein kompakteres, bestens integrierbares Format.

400W an 4 Ohm

Gerade die neuen 851 Monos beweisen, dass musikalische Autorität nicht zwingend monumentale Abmessungen erforderlich macht. Mit 200 Watt an 8 Ohm beziehungsweise 400 Watt an 4 Ohm werden enorme Leistungsreserven mit exzellenter Kontrolle und Stabilität verbunden.

Phonostufe für MM- und MC--Tonabnehmer

Die 808 Phono Stage verfolgt den identischen Ansatz. Hier setzt Boulder Amplifiers auf enorme Präzision, einen vollständig symmetrischen Signalweg sowie auf individuell anpassbare Lastmodule für MM- und MC-Tonabnehmer. Die Verstärkung liegt bei 70 dB für MC- sowie bei 44 dB für MM-Systeme.