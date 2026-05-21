"Tanz der Teufel" erscheint als "40th Anniversary" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

21.05.2026 Karsten Serck

Tanz Der Teufel 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

"Tanz der Teufel" erscheint als "40th Anniversary" Jubiläums-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Horror-Klassiker von Sam Raimi mit Bruce Campbell aus dem Jahr 1981 erscheint am 09.07.2026 als limitiertes Steelbook inklusive Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant. Das 4K-Steelbook ist exklusiv im Plaion Shop erhältlich.

Tanz der Teufel - 40th Anniversary Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,33:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

  • Audiokommentar zum Film mit Regisseur Sam Raimi, Produzent Robert Tapert und Darsteller Bruce Campbell
  • Einen nach dem anderen werden wir euch holen: Die Saga von Tanz der Teufel
  • Schätze aus dem Schneideraum
  • Beim Drive-In
  • Entdecke Tanz der Teufel
  • Bild-in-Bild: Machen Sie mit! Das unsterbliche Vermächtnis von Tanz der Teufel
  • Make-Up-Test
  • TV-Spots
  • Kinotrailer
  • Easter Eggs

