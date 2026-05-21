"Tanz der Teufel" erscheint als "40th Anniversary" 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

"Tanz der Teufel" erscheint als "40th Anniversary" Jubiläums-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Horror-Klassiker von Sam Raimi mit Bruce Campbell aus dem Jahr 1981 erscheint am 09.07.2026 als limitiertes Steelbook inklusive Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant. Das 4K-Steelbook ist exklusiv im Plaion Shop erhältlich.
Bild: 1,33:1
Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch
Extras:
- Audiokommentar zum Film mit Regisseur Sam Raimi, Produzent Robert Tapert und Darsteller Bruce Campbell
- Einen nach dem anderen werden wir euch holen: Die Saga von Tanz der Teufel
- Schätze aus dem Schneideraum
- Beim Drive-In
- Entdecke Tanz der Teufel
- Bild-in-Bild: Machen Sie mit! Das unsterbliche Vermächtnis von Tanz der Teufel
- Make-Up-Test
- TV-Spots
- Kinotrailer
- Easter Eggs
