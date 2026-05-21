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Velodyne Acoustics kündigt Referenz-Subwoofer 1824 mit 6.000 Watt RMS an

Bildquelle: Velodyne Acoustics

Velodyne Acoustics hat mit dem 1824 einen neuen High-End-Subwoofer angekündigt, der auf maximale Tiefbass-Performance für Heimkino-, High-End- und immersive Audio-Anwendungen ausgelegt ist. Der Referenz-Subwoofer kombiniert einen 18-Zoll-Treiber und einen 24-Zoll-Treiber in einem gemeinsamen Gehäuse und wird weltweit auf 50 Exemplare limitiert.

Der Velodyne Acoustics 1824 verfügt über drei integrierte Endstufen mit einer Gesamtleistung von 6.000 Watt RMS und bis zu 10.000 Watt Spitzenleistung. Laut Hersteller erreicht der Subwoofer einen Frequenzgang bis hinunter zu 7 Hertz.

Ein erster Blick auf den Velodyne Acoustics 1824

Anschlüsse auf der Rückseite des Velodyne Acoustics 1824

Der Name „1824“ verweist direkt auf die beiden verbauten Tieftöner mit 18 Zoll und 24 Zoll Durchmesser. Entwickelt wurde das Modell als technologisches Statement zum mehr als 40-jährigen Bestehen von Velodyne Acoustics.

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Der Subwoofer nutzt die aktuelle DSP- und Elektronikplattform von Velodyne Acoustics. Eine neue App-basierte Einmesslösung ermöglicht die Anpassung an Raumakustik, Lautsprecher-Setup und persönliche Klangpräferenzen. Ziel ist eine kontrollierte und präzise Tieftonwiedergabe trotz der extremen Leistungsreserven.

Teaser-Bild Velodyne Acoustics 1824

Mit rund 350 Kilogramm Gewicht gehört der Velodyne 1824 zu den größten High-End-Subwoofern am Markt. Für Transport und Installation integriert Velodyne spezielle Griffe sowie Roll-Lifter in das Gehäusekonzept.

Der Velodyne Acoustics 1824 wird als limitiertes Sondermodell gefertigt. Jedes Exemplar erhält eine individualisierte Besitzerplakette.

Die offizielle Premiere des Velodyne Acoustics 1824 findet auf der High End Vienna 2026 am Stand von Audio Reference statt.

Weitere Informationen hier:

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Stromanschlüsse am Velodyne Acoustics 1824