SPECIAL: audioNEXT und Dan Clark Audio präsentieren den neuen magnetostatischen Köpfhörer NOIRE XO auf der High End

Der Reigen an Neuheiten von audioNEXT ist noch nicht beendet. Der Vertrieb für hochklassige Audio-Komponenten - unter anderem auch von Dan Clark Audio - teilt nun mit, dass Firmengründer Dan Clark auf der diesjährigen High End (im Rahmen der WORLD OF HEADPHONES, MOC München, Halle 1, Stand D08, 15. - 18. Mai 2025) seine jüngste Kreation, den Dan Clark Audio NOIRE XO, persönlich vorstellen wird. Zusätzlich kann man Gelegenheit nutzen und mehr über die Technologie auch von den anderen hochentwickelten Dan Clark Audio-Kopfhörern (Corina, E3, Stealth, Expanse) erfahren. In diesem Special allerdings stellen wir jetzt die High End-Neuheit NOIRE XO ausführlich vor.

Edler magnetostatischer Kopfhörer

Der NOIRE XO tritt die Nachfolge des AEON 2 open an und zeichnet sich durch die Integration von DCAs hochmodernem Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) mit einem weiterentwickelten Treiber aus. Das Ganze wurde elegant in ein ergonomisch auf neuesten Stand gebrachtes Design verpackt. Die unverkennbare „Schwarz-auf-Schwarz-Ästhetik“ des NOIRE XO, die optimierten Ohrpolster, der selbsteinstellende Kopfbügel und die attraktiv gestalteten offenen Ohrmuscheln sorgen für einen stimmigen Gesamtauftritt.

Mit dem NOIRE XO möchte Dan Clark Audio einen neuen Standard in Sachen Leistung, Komfort und Wertigkeit von Kopfhörern im mittleren Preisbereich setzen.

Der neue Kopfhörer erregt besonderes Aufsehen, da er als einer von sehr wenigen Headphones tatsächlich den Industriestandard der Harman-Zielkurve nachbilden kann. Was bedeutet das für den Hörer? Zunächst einmal gehört der NOIRE XO zu der sehr kleinen Gruppe magnetostatischer Kopfhörer, die tatsächlich eine absolut ausgewogene Klangsignatur erzeugen können, mit diesem Bassdruck, den man sonst eher von geschlossenen Kopfhörern kennt. Der Bass wirkt sich jedoch weder auf die räumliche Differenzierung noch auf die Durchhörbarkeit des Klangbildes aus.

Dahinter verbergen sich aufwändig optimierte Treiber

Der NOIRE XO fokussiert den gründlich überarbeiteten NOIRE-Schallwandler und wurde sozusagen um den High Tech-Treiber, der deutlich steifer als sein Vorgänger ist, entwickelt. Zudem beeindruckt der Schallwandler mit einer überragende Serienkonstanz, mit reduzierten Verzerrungen und einen glatteren Frequenzgang.

Umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung wurden getätigt, um zahlreiche weitere Aspekte des NOIRE XO-Planartreibers zu optimieren. Neue Fertigungsverfahren in Kombination mit einer optimierten V-Planar-Rändelung ermöglichen einen bemerkenswert glatten Frequenzgang mit geringen Verzerrungen über den gesamten Hörbereich. Erreicht wurde eine Detailtreue, die bisher nur bei Dan Clark Audios Spitzenkopfhörern realisiert werden konnte.

Unter Verwendung hochmoderner Messsysteme (Audio Precision 555B und B&K 5128) hat Dan Clark Audio den neuen Treiber des NOIRE XO akkurat mit dem zum Patent angemeldeten AMTS und den schon eingangs erwähnten neu gestalteten Ohrpolstern abgestimmt, um ein noch realistischeres, fesselnderes und zugleich äußerst komfortabel gestaltetes Hörerlebnis zu garantieren.

Mit AMTS für eine reine, transparente, störungsfreie Hochtonwiedergabe

Beginnen wir mit AMTS: Die Abkürzung steht für „Akustisches Metamaterial Tuning System“ und beinhaltet das vielleicht wichtigste Kernmerkmal des NOIRE XO. Bislang kam das AMTS-Tuning System nur in den Dan Clark Audio-Spitzenkopfhörern Stealth, Expanse, E3 und Corina zum Einsatz.

Was verbirgt sich hinter AMTS? Laut Dan Clark Audio handelt es sich um eine echte Revolution in der Akustik. Fortschrittliche Metamaterial-Designkonzepte finden Verwendung, um den Frequenzgang des Systems zu perfektionieren und um gleichzeitig hochfrequente stehende Wellen zu eliminieren, die für die synthetisch und unnatürlich klingenden hohen Frequenzen verantwortlich sind, die in allzu vielen Kopfhörern zu finden sind. Durch die Eliminierung dieser stehenden Wellen liefert NOIRE XO mit AMTS eine überaus homogene, feinfühlige und transparente Hochtonwiedergabe.

Kopfband von oben

Noble Polsterung, die für hohen Tragekomfort sorgt

Nun folgt das spezielle Kopfband. Für größtmöglichen Komfort steht das selbstspannende Kopfband - es verringert die Ermüdung beim Hören, indem es den Druck gleichmäßig über den Kopf des Hörers verteilt und so für ein ausgewogenes, kaum spürbares Sitzgefühl sorgt. Die gleichmäßige Druckverteilung hilft effektiv, Hotspots und Druckstellen zu vermeiden, wodurch sich der NOIRE XO ideal für stundenlanges, intensives Hören eignet, ohne Nachjustierung oder Belastungen.

Weiterentwickelte Ohrpolster

Auch die mit größter Sorgfalt entwickelten Ohrpolster wollen wir kurz beleuchten. Der NOIRE XO ist mit völlig neuen Ohrpolstern ausgestattet, die ein außergewöhnlich komfortables Hörerlebnis gewährleisten. Durch die Verwendung von Alcantara-Synthetik-Veloursleder auf der Kontaktfläche konnten Wärme- sowie Feuchtigkeitsbildung reduziert werden, so dass auch bei längeren Hörsessions in wärmeren oder feuchteren Umgebungen für ein angenehm kühles, trockenes Tragegefühl gesorgt ist. Darüber hinaus sind die NOIRE XO Ear Pads so konzipiert, dass sie das Verrutschen des Schaumstoffs reduzieren, sodass die Pads eine längere Lebensdauer haben und gleichmäßiger funktionieren. NOIRE XO Ear Pads sind darüber hinaus kompatibel mit den Dan Clark Audio-Kopfhörern AEON 2 NOIRE, AEON RT Closed und AEON 2 Closed.

Auch nicht vergessen darf man die verbesserte Konnektivität mit vielseitigen Kabeloptionen. Der NOIRE XO bietet ein umfassendes Angebot an Anschlüssen, darunter Combo-Klinke mit 6,3 und 3,5 mm, 4-polige XLR- und 4,4 mm Pentaconn-Stecker. Zusätzliche Flexibilität bei der Kabellänge und Steckerkonfiguration bieten die Dan Clark Audio Ultra-Premium-VIVO-Kabel, die es auch in individuellen Längen gibt.

Mit diesen vielseitigen Kabeloptionen kann man den Kopfhörer mit jedem beliebigen Verstärker koppeln, wodurch teure Kabel von Drittanbietern überflüssig werden und man ein Optimum aus dem jeweiligen Audio-Setup herausholen können.

Ein homogener, fein nivellierter Klang: Das ist der NOIRE XO

Dan Clark Audio äußert sich auch schon dazu, wie der NOIRE XO klingt. Hier verspricht das Unternehmen, dass alles getan wurde, um einen für die Preisklasse bestechenden Klang herauszuholen, indem man auf zahlreiche Technologien der Flaggschiff-Headphones des Hauses zurückgreift. Akustisch hat es sich der NOIRE XO zur Mission gemacht, bei allen Musikgenres gleichermaßen zu punkten: Mit einer ausgeprägt weitläufigen Klangbühne, mit druckvollen, zugleich exakt geformten Bässen, den seidig-facettenreichen Mitten, und mit den lebendigen, dabei aber immer harmonisch-homogenen Höhen wird ein enormes Niveau geboten – so Dan Clark Audio.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT/Dan Clark Audio

Datum: 14. Mai 2025