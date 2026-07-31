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James Camerons "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc
31.07.2026 Karsten Serck
Paramount veröffentlicht "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" auf Blu-ray Disc. Der von James Cameron in 3D produzierte Billie Eilish-Konzertfilm erscheint am 18.09.2026 im englischen Original mit Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc.
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