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James Camerons "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

31.07.2026 Karsten Serck

Paramount veröffentlicht "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" auf Blu-ray Disc. Der von James Cameron in 3D produzierte Billie Eilish-Konzertfilm erscheint am 18.09.2026 im englischen Original mit Dolby Atmos-Ton auf Blu-ray Disc.

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