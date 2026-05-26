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Die Ikonen in Wien: Bowers&Wilkins, Denon und Marantz als drei individuelle Marken von HARMAN auf der High End 2026

Bowers & Wilkins, Denon und Marantz, drei ikonische Audiomarken, präsentieren im Rahmen der HIGH END 2026 in Wien die jeweils spezifischen Ideen & Konzepte für hochwertige Audio-Lösungen

Der Stand befindet sich im Austria Center Wien in Halle G1 (Ebene -2), und beim Auftritt möchten die drei Brands wichtige gemeinsame Werte demonstrieren: Handwerkskunst, technische Spitzenleistungen sowie Innovation. Der Gemeinschaftsauftritt möchte darüber hinaus den Beweis dafür antreten, dass die Kultmarken innerhalb des durchaus beträchtlichen Portfolios von HARMAN ohne Probleme nebeneinander bestehen und einander ergänzende Perspektiven aufs Thema „hochwertiges Hören“ offerieren können.

Bowers & Wilkins: 60 Jahre Spitzenperformance im Audiobereich

Innovationen wie die Tweeter on Top-Technologie prägen die Historie von B&W

Als Höhepunkt auf dem Stand begeht Bowers&Wilkins das Jubiläum von 60 Jahren britischer Audio-Innovationen, die das lebendige Vermächtnis als Referenzmarke beispielsweise für Tonstudios, Musiker und Hi-Fi-Fans weltweit verdeutlichen. Während der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum wird Bowers&Wilkins auf der HIGH END in Wien eine besondere Ankündigung machen – wir haben schon eine gewisse Vorahnung, werden aber direkt aus Wien dazu berichten. Darüber hinaus werden Messebesucher bei immersiven Hörvorführungen die Möglichkeit haben, den kompromisslosen Ansatz von B&W hinsichtlich Audioleistung, Materialwahl und Design vor Ort zu erleben.

Denon: Home Entertainment, Premium-Elektronik. HEOS

Denon AVC-X3900H - hier geht es zu unserem großen Test

Denon verrichtet seit deutlich mehr als einem Jahrhundert Pionierarbeit im Audiobereich und präsentiert seine aktuelle Expertise bezüglich Home Entertainment und Premium-Elektronik auf der HIGH END in Wien. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht performanter Klang in unterschiedlicher Ausprägung: In Form von AV-Receivern, kabellosen Audioprodukten sowie HEOS-fähigen Lösungen. So schlägt die Marke eine Brücke zwischen hochklassiger Akustik und alltäglichem Musikhören. Denon wird in Wien seine Rolle bei der Gestaltung immersiver Audioerlebnisse im eigenen Zuhause in den Fokus rücken, und zwar vom Stereosound bis zu vernetzten Systemen für mehrere Räume.

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Marantz: Legendäres Design trifft gehaltvollen Klang

Marantz Link 10n

Marantz ist für sein edles Design und seinen charakteristischen, stets leicht warmen Klang bekannt. Auf der HIGH END Vienna wird die Marke die erstklassige Mischung aus Musikalität und Handwerkskunst mit Premium-Hi-Fi-Komponenten live unter Beweis stellen, die homogenen, zugleich ausdrucksstarken Klang mit feinem Industriedesign und höchster Verarbeitungsqualität vereinen. Mit der Messepräsenz möchte Marantz seine Stellung als erste Wahl für anspruchsvolle Musikliebhaber festigen, die Emotionalität, technische Präzision und zeitloses Design bevorzugen. Demnach Werte, die weiterhin den Ansatz der Marke in Bezug auf leistungsstarke Audioprodukte festlegen.

Vereint durch HARMAN

Gemeinsam veranschaulichen die drei Marken die weltweit führende Position von HARMAN im Bereich der Hochleistungs-Audioprodukte. Dabei vereinen sie exklusive Technologien mit edlem, modernem Design und großem empirischen Wissen. Die HIGH END Vienna 2026 dient HARMAN als wichtiges Statement, um die Stärke und Vielseitigkeit des facettenreichen Audioportfolios zu demonstrieren: Bei der Messe sind unterschiedliche Lifestyle-Marken von HARMAN vertreten, und jede mit eigener Identität, Positionierung und Channel-Fokussierung. Auf diese Weise möchte HARMAN sein langfristiges Engagement für die Audio-Fachwelt zum Ausdruck bringen und festigt die Beziehungen zu Händlern, Vertriebspartnern und Medien.