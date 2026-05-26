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Horror-Klassiker "Lebendig gefressen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

26.05.2026 Karsten Serck

Nameless Media veröffentlicht "Lebendig gefressen" (Mangiati vivi! / Eaten Alive) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit beschlagnahmte und erst seit 2023 nicht mehr indizierte italienische Horror-Thriller von Umberto Lenzi aus dem Jahr 1980 erscheint am 05.06.2026 mit deutschem und italienischem DTS HD 2.0-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray enthält mehrere Schnittvarianten inklusive der 92 Minuten Uncut-Langfassung.


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