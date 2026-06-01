News
"Panda Plan: The Magical Tribe" mit Jackie Chan erscheint auf Blu-ray Disc
01.06.2026 Karsten Serck
Splendid veröffentlicht "Panda Plan: The Magical Tribe" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödien-Fortsetzung mit Jackie Chan erscheint am 28.08.2025 mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Musikvideo und Trailer geplant.
- Panda Plan: The Magical Tribe [Blu-ray] bei jpc.de
- Panda Plan: The Magical Tribe [Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
Anzeige