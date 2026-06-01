News

"Panda Plan: The Magical Tribe" mit Jackie Chan erscheint auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Panda Plan: The Magical Tribe" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödien-Fortsetzung mit Jackie Chan erscheint am 28.08.2025 mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Musikvideo und Trailer geplant.

bereits erhältlich: