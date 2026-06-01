News

"Panda Plan: The Magical Tribe" mit Jackie Chan erscheint auf Blu-ray Disc

01.06.2026 Karsten Serck

Splendid veröffentlicht "Panda Plan: The Magical Tribe" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödien-Fortsetzung mit Jackie Chan erscheint am 28.08.2025 mit deutschem und kantonesischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Musikvideo und Trailer geplant.

bereits erhältlich:

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK