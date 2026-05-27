TEST: Dali SONIK 1 - kompakte 2-Wege-Box mit SMC-Technologie und Clarity Cone-Tiefmitteltöner

DALI hat mit der SONIK Lautsprecherserie die Nachfolger-Baureihe der beliebten und dementsprechend erfolgreichen OBERON-Serie bereits vor einigen Monaten vorgestellt. Die Serie umfasst die beiden Standlautsprecher SONIK 5 (Paarpreis 998 EUR) und SONIK 9 (Paarpreis 2.398 EUR), die wir bereits im Einzeltest (hier geht es zur SONIK 5 und hier zur SONIK 9 hatten. Zusätzlich stehen noch das Standlautsprecher- Modell SONIK 7 (Paarpreis 1.498 EUR), die Regallautsprecher SONIK 1 (Paarpreis 498 EUR) und SONIK 3 (Paarpreis 698 EUR), der SONIK ON-WALL (Paarpreis 650 EUR) sowie der SONIK CINEMA (Stückpreis 499 EUR) zur Disposition. Die Lautsprecher-Modelle sind in den vier Farbvarianten Schwarz-Esche, Walnuss, Eiche Natur und Weiß erhältlich.

Überzeugt auch der SONIK 1?

In diesem Review widmen wir uns dem kompaktesten Schallwandler der Serie, dem DALI SONIK 1. Der nach dem 2-Wege Bassreflex-Prinzip ausgeführte Regallautsprecher eignet sich bestens für die Beschallung kleinerer Räume oder kann in einem SONIK Mehrkanal-Set als Rearlautsprecher perfekt eingesetzt werden.

Verarbeitungsqualität

Sehr exakte Passung und gleichmäßige Spaltmaße bei der Schallwand und dem Korpus

Auch aus einer anderen Perspektive

Die Lautsprechermodelle der DALI SONIK Serie setzten nicht auf ein Unibody-Gehäuse, sondern verfügen über eine klassische, aufgesetzte Schallwand. Sie ist in einem seidenmatten Oberflächenfinish gehalten, während die Folierung des Gehäuse im matten Finish gestaltet wurde. Die Schallwand ist sehr exakt eingepasst und weist kleine, gleichbleibende Spaltmaße auf. Die Gehäuse werden aus CNC-gefrästem MDF gefertigt und verfügen über eine effektive Innenverstrebung, damit störende Resonanzen verringert werden können. Das Tief-/Mittelton-Chassis ist mit sichtbaren Schrauben in der Schallwand befestigt, das Hochtonmodul nicht.

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Hochwertige Lautsprecherabdeckungen

Magnetisch haftende Abdeckungen mit eleganter Linienführung

Ein Ausschnitt der Rückseite des Abdeckgitters

Wie wir bereits erwähnt haben, sind im Lieferumfang der SONIK 1 magnetisch haftende Abdeckgitter enthalten, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt sind und mit einem grauem Akustikstoff veredelt wurden. Das Gewebe ist bombenfest aufgebracht, und unten sitzt ein DALI Logo, natürlich farblich abgestimmt.

Moderne Technik

Frontansicht der DALI SONIK 1 ohne Abdeckgitter

Nachdem wir die magnetischen Abdeckungen entfernt haben, wird der Blick auf die Lautsprecherchassis frei. Die DALI SONIK 1 soll trotz ihrer kompakten Abmessungen von 162 mm Breite, einer Höhe von 283 mm sowie einer Tiefe 231 mm einen detailreichen sowie kräftigen Klang ermöglichen. Hierfür zeigen sich die 29 mm messende und ultraleichten Gewebekalotte und ein rund 13 cm messender Tiefmitteltöner mit SMC und Clarity Cone-Holzfasermembran verantwortlich.

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29 mm Hochtöner

Der recht große Hochtöner garantiert eine ausgezeichnete Anbindung an den Mitteltonbereich, eine hohe Belastbarkeit sowie eine exzellente Räumlichkeit. Genau das sind typische Merkmale der dänischen Lautsprecher. Die Gewebekalotte ist deutlich leichter als sonst üblich, was eine überragende Impulstreue garantiert.

Der Hochtöner in der Detailansicht

SMC-Magnetmaterial kommt zum Einsatz

SMC-Schriftzug auf dem Tief-/Mitteltöner

In der SONIK-Baureihe setzt DALI auf das SMC-Magnetmaterial. Die Vorgängerserie OBERON brachte dieses exklusive Material erstmals in günstigere Preisklassen, und SONIK geht diesen Weg nun konsequent weiter. Das SMC Essential Magnet System setzt die harmonischen Verzerrungen dritter Ordnung durch einen Hybrid-Magnetkern (bestehend aus Eisen und SMC) merklich herab. Wegen der erstklassigen Effizienz und den geringen Verlusten, so die Dänen, bieten die Lautsprecher der neuen Serie einen natürlichen, lebendigen und zugleich angenehmen Klang.

Clarity Cone-Membran

Der Tief-/Mitteltöner im Detail

Der Tiefmitteltöner verfügt über DALIs "Clarity Cone"-Membranstruktur aus feinkörnigem Zellstoff und Holzfasern - eine hervorragende Mischung aus geringem Gewicht, hoher Steifigkeit und hoher Belastbarkeit. Zugleich werden Resonanzen miniminert. Kurz gesagt, das ist die typische DALI-Membran, die wir aus vielen Modellen und vielen Tests kennen und schätzen gelernt haben. Sie wurde immer wieder im Detail optimiert und dadurch hinsichtlich der akustischen Leistung noch besser. Ergänzt wird das Konzept um eine verlustarme Gummisicke und -aufhängung.

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Die Rückseite

Die Rückseite der DALI SONIK 1

Wenden wir uns nun der Rückseite der DALI SONIK 1 zu. Wie wir bereits erwähnt haben, können die Lautsprecher auf einem Standfuß oder Sideboard in Szene gesetzt werden. Zudem ist es möglich, die Lautsprecher an der Wand zu montieren. Für letzteren Einsatzzweck verfügen die SONIK 1 über integrierte Wandhalterungen im oberen Teil der Rückseite. Eine Etage tiefer befindet sich das schwarz-matt gehaltene und aufgesetzte Bassreflexrohr.

Die integrierte Wandhalterung im Detail

Im Haus entwickelte Anschlussterminals

.Das Bassreflexrohr

Die vom Hersteller selbst entwickelten, hochwertigen Lautsprecherkabel-Terminals

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Die DALI SONIK 1 verfügt ebenfalls über die sehr hochwertigen und von DALI selbst entwickelte Lautsprecherkabel-Anschlussterminals. Eine gediegene Optik und die problemlose Verwendung von Bananensteckern oder Kabelschuhen standen bei der Entwicklung im Fokus.

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