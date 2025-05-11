SPECIAL: audioNEXT präsentiert auf der High End den Referenz-Kopfhörer-Verstärker H1 von ZÄHL

Auf der High End 2025 in München präsentiert audioNEXT zahlreiche interessante und hochwertige Produkte - so auch den Referenz-Kopfhörer-Verstärker H1 für 7.739 EUR von Zähl, ein Gerät, das viele Merkmale aus dem professionellen Segment mitbringt und sich daher an die Interessenten wendet, die das enorme Know-How zu schätzen wissen, das Zähl in mehr als 35 Jahren als Anbieter hochwertiger analoger Studiotechnik erworben hat.

Um den Zähl H1, der in Deutschland entwickelt wurde und gebaut wird, besser einschätzen zu können, ist zunächst zu beachten, wie es sich mit Kopfhörern und Kopfhörerverstärkern im professionellen Bereich und im Consumer High-End-Bereich landläufig verhält.

Heutige Spitzenprodukte im professionellen Bereich erlauben Anwendungen, die früher nicht denkbar waren. Zahlreiche Tonmeister setzen Kopfhörer zum Referenz-Abhören während der finalen Abmischung ein. Essentiell hierbei ist eine unverfälschte Wiedergabe,die nichts schönt oder verdeckt.

Eine völlig realistische Wiedergabe ist der große Pluspunkt des Zähl H1

Und wie sieht es bei den Consumern aus? Anspruchsvolle High-End Enthusiasten haben – im Allgemeinen – primär den Musikgenuss im Sinn. Daraus ergibt sich zunächst der Ansatz: Warum soll also ein Kopfhörer oder ein Verstärker den Klang nicht ein wenig harmonischer formen, als es eine Aufnahme in Wirklichkeit hergibt? Zähl argumentiert: Weil auf solche „Schönfärberei“ kein Verlass ist. Was sich auf eine Aufnahme positiv auswirkt, kann für die nächste dafür ein klanglicher Nachteil sein - was auch für Instrumente innerhalb einer Aufnahme zutreffen kann. Für wirklich gute Aufnahmen ist die absolut authentische Wiedergabe nach Auffassung von Zähl die beste Option.

Zähl H1 (oben) und HM1 (unten)

An diesem Punkt kommen professionelle Anwender und High-End Enthusiasten mit dem H1 auf einen gemeinsamen Nenner. Die Endstufen des H1 sind ausgesprochen kraftvoll und vom Klang her neutral, genau wie die seines Schwesterprodukts und Flaggschiffs HM1. Beide besitzen exakt die gleiche Kerntechnologie: Das aufwändige Netzteilkonzept, das charakteristische Endstufendesign mit umschaltbarer Charakteristik sowie die Stereo-Basisbreitenstufe.

Rückseite

Für Anwender, die spezielle HM1-Funktionen wie die Mischstufe, die A/B Umschaltung zum Klangvergleich und den Equalizer nicht einsetzen werden, ist der H1 die richtige Wahl. Durch den Verzicht auf den Equalizer und die Mischstufe - beides Stufen, die empfindlich gegenüber elektrischer und magnetischer Einstreuung sind – konnte der Netztransformator (nachdem er in ein spezielles Mumetall-Schirmgehäuse gepackt wurde) integriert werden. Ein gesonderter Netzadapter ist daher nicht mehr erforderlich.

H1 – einzelne Merkmale in der Übersicht

Analogtechnik in Reinform

Class A-Endstufen

Zuschaltbare Gegenkopplung („Servo“) unter Beibehaltung des Class A Betriebs

konsequenter Dual-Mono Aufbau

Logikschaltungen ohne Taktgenerator

Integrierter Netztransformator mit massiver MuMetall Schirmung

Rein linearer Netzteilaufbau

Kompromisslose Auswahl und Selektion der Komponenten

Aufwendiger Innenaufbau

Stereo-Basisbereiten-Einstellmöglichkeit

Anschlüsse: XLR 4-pol, 6,3 mm Klinke, Pentaconn

Eingänge: Symmetrisch (XLR)/Unsymmetrisch (Cinch)

INPUT Gain: Der Eingang kann zwischen symmetrischem (Bal) und unsymmetrischem (Unbal) Betrieb umgeschaltet werden. Im symmetrischen Betrieb verhält sich der Eingang wie ein Übertrager:heiß oder kalt kann nach Masse geschaltet werden, ohne dass Verluste auftreten. Wichtig: XLR und Cinch dürfen nicht gleichzeitig mit Quellen verbunden werden.

Anpassbare Grundverstärkung: Die Grundverstärkung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 6 dB. Dieser Wert kann um 10dB angehoben bzw. abgesenkt werden. (Kippschalter -10/0/+10), und zwar zur Anpassung an Quellen mit unterschiedlichen Ausgangspegeln bzw. an Kopfhörer mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

11. Mai 2025

