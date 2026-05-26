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HIGH END Wien: ELAC zelebriert den 100-jährigen Geburtstag mit neuen Produkten und mit einer Hall Of Fame

Da ist etwas im Anmarsch aus Deutschlands hohem Norden: Von 4. bis 7. Juni 2026 feiert ELAC auf HIGH END VIENNA Geburtstag mit Weltpremieren, limitierten Jubiläums-Editionen und einer HALL OF FAME mit ikonischen Produkten aus 100 Jahren THE LIFE OF SOUND.

Neue Produkte und Hall of Fame

Es wird in Wien viele Neuheiten aus der norddeutschen Manufaktur geben

Für ELAC ist der 100-jährige Geburtstag perfekt, um die HIGH END VIENNA 2026 richtig zu zelebrieren. Im Foyer E (Ebene 0) des Austria Center Vienna präsentiert ELAC das aktuelle Produktportfolio inklusive zahlreicher neuer 100 Jahre Produkt-Highlights. Ein Teil der großen Freifläche ist darüber hinaus reserviert für die ELAC HALL OF FAME. Dort finden sich Meilensteine aus 100 Jahren Firmengeschichte, von frühen Tonabnehmern, Plattenspielern und Radioweckern bis zu Lautsprechern, die zum legendären Ruf von ELAC in der internationalen HiFi-Welt beigetragen haben.

Das Kieler Unternehmen feiert in Wien den 100-jährigen Geburtstag

Präsentation am Pressetag

Am Pressentag, Donnerstag, 4. Juni 2026, bittet ELAC um 12:30 Uhr zum Pressetermin am Stand. Geschäftsführer Lars Baumann und Head of Marketing Torge Zeilinger werden zahlreiche Weltpremieren verkünden – und wir sind natürlich dabei. Unter den Neuheiten findet sich auch ein Statement-Lautsprecher, der die gesamte Lautsprecher-Erfahrung der ELAC-Entwickler bündelt, Jubiläums-Editionen wichtiger ELAC-Produkte und eine komplett neue Lautsprecher-Reihe.