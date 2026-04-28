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Neuer "Masters of The Universe"-Trailer online

Sony und die Amazon MGM Studios haben einen neuen Trailer für "Masters of The Universe" veröffentlicht:

Das "He-Man" Fantasy Action-Abenteuer von Travis Knight (Bumblebee) mit Nicholas Galitzine, Jared Leto und Idris Elba soll am 04.06.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschließen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.

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