"Ein Minecraft Film" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc und als 4K-Stream
Warner veröffentlicht "Ein Minecraft Film" (A Minecraft Movie) im Juli auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der auf der Games-Reihe basierende Film mit Jason Momoa, Jack Black und Emma Myers erscheint am 03.07.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook sowie als "Limited Collector's Edition" bei Amazon angeboten. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
- Ein Minecraft Film - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ein Minecraft Film - Limited Collector's Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ein Minecraft Film [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Ein Minecraft Film [Blu-ray] bei Amazon.de
- Ein Minecraft Film - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ein Minecraft Film [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Ein Minecraft Film [Blu-ray] bei jpc.de
"Eine Minecraft Film" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich - bei Apple inklusive Dolby Atmos.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.