News

"Operation: Overlord" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

21.05.2026 Karsten Serck

Operation Overlord 4K Ultra HD Blu ray Steelbook

Paramount veröffentlicht "Operation: Overlord" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller erscheint am 31.07.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook in limitierter Auflage.

Im Juni und Juli erscheinen noch zahlreiche weitere Filme von Paramount als 4K-Steelbook:

bereits erhältlich:

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Verstärker Subwoofer nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Smartphone Aktivlautsprecher Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic JBL Marantz Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK