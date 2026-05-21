News
"Operation: Overlord" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
21.05.2026 Karsten Serck
Paramount veröffentlicht "Operation: Overlord" erneut auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller erscheint am 31.07.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook in limitierter Auflage.
Im Juni und Juli erscheinen noch zahlreiche weitere Filme von Paramount als 4K-Steelbook:
- Jagd auf Roter Oktober - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Super 8 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- 10 Cloverfield Lane - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Untouchables - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Crawl - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
bereits erhältlich:
- Operation: Overlord - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Operation: Overlord [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Operation: Overlord [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige