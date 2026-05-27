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HIGH END 2026: Der deutsche Kopfhörerhersteller grell präsentiert den OEA2

grell aus Burgdorf, deutscher Hersteller von hochwertigen Kopfhörern, präsentiert vom 4. bis 7. Juni 2026 auf der HIGH END in Wien die hauseigene Vision für authentisches Hören. Axel Grell, der unter anderem an Kultmodellen bedeutender Kopfhörer-Hersteller mitgewirkt hat, gründete grell 2023 als bewussten Gegenentwurf zu den Strukturen großer Unternehmen. Axel Grell wollte Entscheidungen schneller treffen und Ideen konsequenter umsetzen. Er hat sich sich zur Aufgabe gemacht, eine Vision zu verfolgen, die sich mit seinen neuen Firmenstrukturen optimal realisieren lässt. grell setzt bewusst nicht auf eine riesige Auswahl an Features und App-Funktionen sowie auf klanglich öfters suboptimale Lifestlyle-Produkte. In Zusammenarbeit mit der Leibniz-Universität Hannover forscht das Unternehmen zudem an neuen Ansätzen für das Hören mit Kopfhörern.

Was in Wien zu hören sein wird, ist der OAE2, grells aktueller offener Kopfhörer und konsequente Weiterentwicklung des OAE1. Der OAE2 hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem menschlichen Gehör eine maximal natürliche Klangwiedergabe zu offerieren. Grundlage dafür ist die zum Patent angemeldete, sogenannte Frontseitige Schallfeldmodulation (FSFM).

Spezielle Technologie

Statt Schall von der Seite direkt in den Gehörgang zu leiten, trifft er beim OAE2 von vorne ein, exakt so, wie es das Gehör aus natürlichen Hörsituationen kennt. Der OAE2 ist für 499 € UVP im Fachhandel erhältlich – aber vielleicht hat man ja Glück und muss gar keinen kaufen: An den Publikumstagen auf der Messe, konkret am 6. und 7. Juni, verlost grell jeweils einen OAE2 live am grell-Infostand. Wer zum Zeitpunkt der Verlosung persönlich vor Ort ist und sich per QR-Code registriert hat, kann gewinnen.

Im 3. Stock (Raum 3.63) finden sich auf der HIGH END vier Hörplätze mit unterschiedlichen Verstärker-Setups zum direkten, entspannten Vergleich. Wer denselben Kopfhörer an verschiedenen Verstärkern hört, versteht umgehend, wie stark technische Komponenten die Wahrnehmung von Musik beeinflussen. Lediglich wenige Meter entfernt steht das grell Team am Informationsstand für Gespräche bereit, offen für technische Diskussionen und den Austausch, der auf Messen sonst oft zu kurz kommt.