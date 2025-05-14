SPECIAL High End: audioNEXT präsentiert den neuen Eversolo play Streaming-Vollverstärker und weitere hochwertige Eversolo-Produkte

Ein Besuch der High End und des eversolo X audioNEXT Raumes E123 im ersten Stock des Atrium 4 im MOC München lohnt sich 2025 ganz besondes, denn Eversolo läuft mi zahlreichen innovativen Neuheiten auf.

Eversolo play in 2 Varianten

Und im Fokus steht der brandneue Eversolo play, der seine Weltpremiere als All-in-One-Streaming-Amp gibt und Signal-Verstärkung, DAC und Streaming integriert hat. Ausgestattet ist er mit einem leistungsstarken AK4493 DAC-Chip und erreicht einen SNR ≥109dB (A-wt) sowie einen extrem niedrigen THD von 0,0037%. Der Class-D-Verstärker liefert eine Ausgangsleistung von 60 W an 8 Ω und 110 W an 4 Ω - genug für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Bequem per App bedienbar und kompatibel zu vielen Streamingplattformen

Der Eversolo play bietet Kompatibilität zu zahlreichen Musik-Streaming-Plattformen, einschließlich TIDAL, Qobuz, TuneIn Radio, Deezer und Amazon Music. Durch die native Unterstützung von Streaming-Protokollen wie ROON Ready und TIDAL Connect wird zudem das direkte Streaming von Musik an die Decodier-Einheit ermöglicht. Der Eversolo play bietet sowohl drahtloses Streaming als auch Zugriff auf die Netzwerk-Cloud, einschließlich UPnP und WebDAV, und offeriert sofortigen Zugriff auf lokale NAS- oder Cloud-Speicher, um mühelos eine personalisierte Musikbibliothek zu erstellen.

Anzeige

Moderne App mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Der Eversolo play verwendet darüber hinaus ein selbst entwickeltes Bibliotheksverwaltungssystem, das eine hochflexible und plattformübergreifende Verwaltung von Musikdaten ermöglicht. Mit seinen globalen Suchfunktionen ermöglicht es ein schnelles Auffinden von Songs aus Online-Quellen.

Die Multiroom-Funktionalität und der eingebaute Verstärker machen es extrem einfach, ein individuelles HiFi-System für das ganze Haus einzurichten. Durch die Verwendung von Eversolo-Playern in verschiedenen Räumen zusammen mit Lautsprechern baut man sich ein umfassendes Musiksystem auf, inklusive bequemer Steuerung per App.

Die Raumkorrektur-Funktion ist die ideale Ergänzung. Der Eversolo play ist in der Lage, das Mikrofon eines Smartphones oder eines externen USB-Mikrofons nutzen, um die akustischen Eigenschaften eines Raums zu analysieren und Frequenzbänder automatisch anzupassen, um akustische Defizite auszugleichen – für klare Akustik in jedem Hörraum.

Sehr hochwertige Gehäuseverarbeitung

Der Eversolo play setzt auf eine CNC-gefertigte Unibody-Konstruktion aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, die die strukturelle Steifigkeit beibehält, aber gleichzeitig gegen externe elektromagnetische Störungen abschirmt, um eine reine Audiosignalübertragung zu gewährleisten. Der Sockel ist mit einem vollflächigen Kühlkörper ausgestattet, der die Temperaturen der internen Komponenten effektiv reduziert und für die Stabilität von PCBs und Chips steht. Das auffälligste Merkmal ist das 5,5-Zoll-Display mit extrem niedriger Latenzzeit und einer neu gestalteten Benutzeroberfläche. Eversolo hat seine Benutzeroberfläche auf der Grundlage des ursprünglichen Schnittstellendesigns und des Nutzerfeedbacks auf den neuesten Stand gebracht und die Gerätesteuerung in sechs Dimensionen vereinfacht: "Musikdienste, Funktionen, Apps, Connect, Cloud und Einstellungen“.

Anzeige



Die Rückseite verfügt über umfangreiche E/A-Konfigurationen für eine verbesserte Gerätekompatibilität:

Ausschnitt der Rückseite

TRIGGER IN: Ermöglicht eine synchronisierte Systemsteuerung und die nahtlose Integration von HiFi-Komponenten mit Synchronisierung auf Knopfdruck.

HDMI ARC: Liefert High-Fidelity-Audioübertragung direkt von Fernsehern über HDMI ARC, wodurch zusätzliche Kabel für eine kinoreife Audioverbesserung entfallen.

OPTISCHER EINGANG UND KOAXIALER EINGANG: Hochwertige digitale Eingänge für CD-Player/Streamer, die eine verlustfreie Audioqualität gewährleisten.

SUB OUT: Dedizierter Subwoofer-Ausgang zur Optimierung der Tieftonleistung für ein intensives Musik-/Filmerlebnis.

PHONO-EINGANG: Professionelle Phonostufe, die sowohl MM/MC-Tonabnehmer unterstützt und die Wärme von analogem Vinyl mit modernen HiFi-Systemen verbindet.

LAUTSPRECHERAUSGANG: Direkter Lautsprecheranschluss zur mühelosen Erweiterung des Audiosystems.

USB 3.0 OTG: Erweitert die Speicherkapazität über externe Festplatten und erschließt große Musikbibliotheken.

USB-AUDIO-AUSGANG: Unterstützt die Referenzformate Stereo DSD512 Native und PCM 768kHz/32-Bit und liefert reine digitale Streams an erstklassige DACs.

CD Edition

Bei der Weltpremiere des Eversolo play wird es zwei Editionen geben: die Standard Edition und die CD Edition. Die CD-Edition verfügt über ein eingebautes Hitachi-LG-CD-ROM-Laufwerk, das eine hohe Lesepräzision und einen stabilen Betrieb gewährleistet. ­

Anzeige



Neben dem Eversolo play werden im Eversolo-Showroomweitere neue Produkte vorgestellt, darunter das Flaggschiff DAC Z10, der pure Transport T8 und der Luxsin X9 headphone DAC&. ­

Z10:

Z10

Der Z10 ist ein HiFi-Topmodell, das für kompromisslose Audiophile entwickelt wurde. Er integriert branchenführende Technologien - eine erstklassige Chip-Architektur, eine professionelle Stromversorgung, Signaltrennungsmechanismen und vielseitige Anschlussmöglichkeiten - und liefert daher eine Maßstäbe setzende klangliche Reinheit.

Wichtige Merkmale:

Anzeige



Dreifach maßgeschneiderte Ringkerntransformatoren garantieren dedizierte Strompfade und minimieren Kreuzinterferenzen sowie elektromagnetische Störungen.

Ein Temperatur- (Ofen-) gesteuerter Quarzoszillator (OCXO) zsammen mit einem PLL-System in Femtosekundenqualität ermöglicht eine ultrastabile, jitterarme Taktarchitektur.

Der Einsatz von zwei AKM Flaggschiff-DACs AK4499EX in Doppel-Mono-Konfiguration bringen eine exzellente Kanaltrennung für eine detaillierte Leistung und dynamische Reaktion mit sich.

Der Qualcomm QCC5125-Chip verfügt über eine drahtlose Übertragungsqualität, die der einer Kabelübertragung sehr nahe kommt.

Der IIS-Eingang unterstützt PCM 32Bit/768kHz und DSD512 Native Decodierung. ­

T8 Pure Transport

T8

Der T8 Pure Transport besitzt isolierte Ausgänge, wie ein optisches SFP-Modul, USB-Audio, HDMI-IIS, koaxiale, optische und AES/EBU-Schnittstellen. Bestückt mit einem ultrapräzisen Femtosekunden-Mastertaktgeber, offeriert er bitgenaue digitale Signale an externe DACs.

Luxsin X9 Kopfhörerverstärker/DAC/Preamp

Der Luxsin X9 - Luxsin gehört zur selben Firmengruppe - ist ein hochentwickelter All-in-One-Kopfhörer-DAC&Amp&Preamp inklusive AKMs Top-DAC-Duo, proprietärer HP-EQ-Technologie, Auto-Impedanz-Erkennung, Cross-Feedback-Schaltung, volldifferentiellem, symmetrischem Design sowie dynamischer Gegenkopplung, der enorme Anforderungen an High-Fidelity-Dekodierung, Kopfhörerbetrieb und Vorverstärkerausgang souverän erfüllt.

Wichtige Merkmale:

AK4499EX + AK4191EQ DACs zsammen mit dem XMOS 316 Prozessor der 3. Generation garantieren extrem niedrige Verzerrungen sowie ein geringes Grundrauschen im Sinne einer reinen Signalübertragung.

HP-EQ passt den Frequenzgang des Kopfhörers automatisch an die Harman-Zielkurve an.

Optimiert den Ausgangspegel automatisch mit Hilfe der erkannten Impedanz.

Die differenzielle, symmetrische End-to-End-Architektur sorgt für eine präzise Stereoabbildung und ein beeindruckendes Klangbild.

Dynamische Gegenkopplung setzt Oberwellen- und Intermodulationsverzerrungen für einen reinen Klang auf ein absolutes Minimum herab.

Hier geht es zum ausführlichen Special zum Luxsin X9

Unser Fazit

Ein Besuch bei Eversolo dürfte sich 2025 absolut lohnen. Immer mehr neue, innovativ ausgestattete und äußerst hochwertige Komponenten, auch im Multiroom-Verbund per bequemer App-Steuerung zu betreiben, sorgen für Aufsehen beim Establishment.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: audioNEXT/Eversolo

Datum: 14. Mai 2025