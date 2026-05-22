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MAGNETAR UDP800MKII und UDP900MKII jetzt ROON Ready

Bildquelle: Audio Reference / Magnetar

MAGNETAR erweitert die Funktionalität seiner Universal Media Player: Die Modelle UDP800MKII und UDP900MKII unterstützen ab sofort offiziell ROON Ready und entwickeln sich damit von reinen Disc- und Netzwerkplayern zu vollwertigen High-End-Musikstreamern.

Die beiden Universal Media Player genießen bereits einen sehr guten Ruf bei anspruchsvollen Film- und Musikliebhabern. Neben der Wiedergabe von Blu-rays, DVDs, CDs und SACDs unterstützen die Geräte zahlreiche weitere optische Medienformate und ermöglichen darüber hinaus die Wiedergabe von Musik- und Videodateien aus dem Heimnetzwerk oder von angeschlossenen USB-Speichermedien.

Mit dem aktuellen Firmware-Update öffnet MAGNETAR nun die Tür zur Roon-Welt. Dank der offiziellen ROON-Ready-Zertifizierung lassen sich der UDP800MKII und der UDP900MKII nahtlos in ein ROON-System integrieren und als hochwertige Streaming-Endpoints nutzen.

Anwender erhalten dadurch Zugriff auf Streaming-Dienste wie TIDAL oder Qobuz und können gleichzeitig ihre lokale Musiksammlung komfortabel über die ROON-Oberfläche verwalten. Die gesamte Musikwiedergabe erfolgt dabei über eine zentrale Benutzeroberfläche, die umfangreiche Metadaten, Künstlerinformationen und intelligente Bibliotheksfunktionen bietet.

Für bestehende Besitzer eines MAGNETAR UDP800MKII oder UDP900MKII ist die neue Funktion ohne Zusatzkosten verfügbar. Die ROON-Ready-Unterstützung wird per Firmware-Update bereitgestellt, das sich direkt über die integrierte Update-Funktion der Geräte installieren lässt.

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