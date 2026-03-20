News

"Ein Sommer in Italien - WM 1990" erscheint auf Blu-ray Disc

Tobis veröffentlicht "Ein Sommer in Italien - WM 1990" auf Blu-ray Disc. Die Dokumentation von Vanessa Nöcker und Nadja Kölling über den Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Gewinn der Weltmeisterschaft 1990 läuft seit dem 19.03.2026 im Kino und erscheint voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte mit DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.