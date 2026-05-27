ELAC lässt "die Katze aus dem Sack": erste Bilder der HIGH END-Neuheiten zum 100-jährigen Jubiläum

ELAC hat jetzt erste Bilder der Neuheiten zum 100-jährigen Jubiläum veröffentlicht, die wir in dieser Meldung zusammengefasst haben. Die Rede auf der Website ist von Geburtstags-Editionen, einem neuen Statement-Lautsprecher, einer neuen Lautsprecherserie und von modernen analogen Erfahrungen.

Neuheit: Statement-Lautsprecher

ELACs Statement-Lautsprecher

Vom luxuriösen Statement-Lautsprecher zum 100-jährigen Jubiläum gibt es auch schon ein Foto,, siehe oben. Was man erkennen kann: Die optische und technische Extravaganz, die mit dem erstklassigen Concentro M 807 Lautsprecher - hier der große Test von uns dazu - begonnen wurde, wird hier konsequent fortgeführt und auf ein nochmalig höheres Niveau gebracht. Das gilt, sieht man aufs Bild,, auch für ELACs VXe-(Varaible COAC electric) Technologie. Auch beim neuen Statement-Lautsprecher sehen wir ein - aus noch mehr einzelnen Treibern bestehendes - Array sehr kleiner Mitteltöner. Im Zentrum befindet sich ein JET Bändchenhochtöner, während ober- und unterhalb des Arrays Tiefmitteltöner untergebracht sind. Die Basstreiber sind seitlich in sehr spezieller Form angeordnet - einer oben, einer unten.

Neuheit: BS 100

BS 100

Die BS 100 lässt eine der markantesten Lautsprecherformen aus der erfolgreichen Geschichte von ELAC wiederaufleben – mit moderner Akustiktechnik, edlen Materialien sowie der neuesten Generation der JET-Hochtöner-Technologie. Auf dem Bild sehen wir eine offensichtlich massiv verarbeitete Regalbox mit modernem JET Hochtöner und offensichtlich einen Tiefmitteltöner mit der für den ELAC AS-XR-Konus typischen diamantartigen Oberflächenstruktur

Neuheit: Debut Reference

Debut Reference

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Die ELAC Debut 3.0-Serie ist schon länger im Handel. Nun rundet eine neue Debut Reference-Serie die Produktfamilie nach oben ab. Im Bild ist offenbar ein Debut Reference Standlautsprecher mit Kalottenhochtöner, dediziertem Mitteltöner und zwei Basschassis zu sehen. Auffällig im Vergleich zur Debut 3.0-Serie sind die leicht gerundeten Ecken des schlicht und zeitlos, zugleich schick gehaltenen Gehäuses.

Neuheit: Miracord 40

Miracord 40 in Neuauflage

Mit dem Miracord 40 feiert ELAC die Neuauflage einer Ikone. Das Original wurde vonn 1967 bis 1969 in Deutschland gebaut. Der Plattenspieler glänzt mit seiner "reduce-to-the-max" Optik.

Neuheit: RD100

Auch hier gibt das Comeback einer Ikone aus den 70er Jahren zu vermelden. Der ELAC Klappzahlen-Radiowecker RD100 ist im original bei Sammlern sehr begehrt und bringt es bei eBay auf Preis zwische3n 160 und 300 EUR, natürlich je nach Zustand. Wer ein solches Schätzchen nagelneu haben möchte, sollte daher vielleicht bei ELAC in Wien vorbeischauen.

Neuheit: Sondereditionen der Elegant-Serie

Das ist wohl die Elegant BS 312.2 in "Geburtstagsaufmachung"

Die ikonische ELAC Elegant BS 312.2, auch bei uns im Test gewesen, wird farblich neu herausgeputzt fürs Jubiläum.

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Wo findet man ELAC auf der HIGH END 2026?

ELAC ist auf der HIGH END hier zu finden:

FOYER E — Erdgeschoss, Meeting Suite E — Räume 61, 62 & 63, Hörraum 51

Unser Fazit

Noch sind keine Detailinformationen zu den neuen ELAC Produkten zum Jubiläum bekannt. Aber bereits die erste Fotos lassen erahnen, dass es sich nicht nur für Fans der legendären Kieler Marke lohnt, auf dem Stand vorbeizuschauen. Wir sind auf jeden Fall vor Ort.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: ELAC

Datum: 27. Mai 2026