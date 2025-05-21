News

"Bioscope: Gentō" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

"Bioscope" ist ein neues Projekt des Marillion-Gitarristen Steve Rothery mit Thorsten Quaeschning von Tangerine Dream. Das erste Album "Gentō" erscheint am 22.08.2025 als Blu-ray Disc/CD-Set und als LP. Auf der Blu-ray Disc werden die fünf Instrumental-Tracks in PCM Stereo, Dolby Atmos und 5.1-Ton präsentiert. (48 kHz / 24bit). Die Vinyl-Edition erscheint auf zwei Schallplatten im Gatefold-Cover.

