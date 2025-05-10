SPECIAL: Palma DHS-1 - der weltweit erste wandelbare Premium-Kopfhörer

audioNEXT präsentiert auf der High End interessante Neuheiten ausgewählter Distributionsmarken - darunter befindet sich auch der Palma DHS-1 - der weltweit erste wandelbare High-End-Kopfhörer. Wer die Brand noch nicht kennen sollte: Palma ist ein Projekt von Tejada House. Tejada House ist ein spanisches Unternehmen, das High-End-Kopfhörer entwickelt und herstellt.

Kommen wir aber nun zum neuen Produkt. Der Palma DHS-1 setzt auf ein komplett neues Kopfhörerkonzept, das es anspruchsvollen Hörern ermöglicht, sozusagen "zwei Klangwelten in einem Gerät zu erleben", nämlich offen und geschlossen. Mit Hilfe eines rein mechanischen, patentgeschützten Systems kann man den Modus mit einer einfachen 14º-Drehung der Verschlussscheiben verändern – und das ohne Beeinträchtigung der hervorragenden Klangqualität.

Als offener oder geschlossener Kopfhörer zu verwenden

So funktioniert der Palma DHS-1: Der Schall verlässt den Treiber in zwei Richtungen: nach vorn – zum Ohr – sowie nach hinten. Im geschlossenen Modus wird der rückwärtige Schall im Inneren der Kammer reflektiert und nimmt so Einfluss aufs Klangbild. Dreht man die Verschlussscheiben um 14º und öffnet auf diese Weise die akustischen Kammern, reduziert sich die Nachhallenergie um rund 80 %. Das Resultat: ein definierteres Klangbild und ein merklich größer erscheinender Raum.

Die Klangqualität soll in beiden Betriebsarten gleich hoch liegen

Anzeige



Nicht der einfache Wechsel zwischen geschlossenem und offenem Modus war die größte Herausforderung – sondern diese "zwei akustischen Welten" anbieten zu können, ohne den eigentlichen Klang zu verändern - sondern nur das akustische Abbild. Für die Gehäuse wird Sapele-Holz verwendet, um dem analytischen Klang eine musikalische Wärme zu verleihen. Ohrpolster und Kopfbügel aus feinstem Lammleder sorgen zudem für höchsten Komfort, und das auch bei langen Hörsessions.

Ohrmuschel außen im Detail

Reichhaltig fällt der Lieferumfang aus. Die DHS-1 werden in einer praktischen Schutzhülle geliefert und sind mit drei Kabelsätzen ausgestattet:

Ein 1,2 m langes Kabel mit einem 3,5-mm-Stecker

Ein 2,8 m langes Kabel mit einem 6,3-mm-Stecker

Ein 1,2 m langes symmetrisches Kabel mit einem 4,4-mm-Stecker

Fehlen noch die Verfügbarkeit und der Preis: Der DHS-1 kann ab sofort zum Preis von 2.195.- Euro (UVP inkl. MwSt.) im autorisierten Fachhandel sowie bei audiodomain.de vorbestellt werden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT

Datum: 10. Mai 2025