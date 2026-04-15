"Normal" mit Bob Odenkirk erscheint auf Blu-ray Disc
15.04.2026 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "Normal" auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Bob Odenkirk über einen Sheriff, der die dunklen Geheimnisse einer Kleinstadt aufdeckt, läuft ab dem 16.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Sommer mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton fürs Heimkino.
