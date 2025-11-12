News

Disney: Erster "Toy Story 5"-Trailer online

13.11.2025 (Karsten Serck)

Disney hat den ersten Teaser-Trailer für "Toy Story 5" veröffentlicht:

Der fünfte Teil der Pixar-Animationsreihe soll am 18.06.2026 in den deutschen Kinos starten.

