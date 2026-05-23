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Audio Reference bringt den Magnetar Premium-Universalplayer Ultima auf die High End 2026

Fans von hervorragenden Universalplayern griffen schon immer gern zu den Magnetar Modellen UDP800 MKII und UDP900 MKII, die mit überragender audiovisueller Performance und beispielloser Medienvielfalt beeindrucken können. In Deutschland ist Magnetar im Vertrieb von Audio Reference in Hamburg und hat somit einen sehr starken, verlässlichen und beim Fachhandel geschätzten Partner an seiner Seite.

Magnetar Ultima als 2-Komponenten-Lösung

Was sich auf der ISE 2026 (daher stammt unser Bild) bereits ankündigte, wird auf der HIGH END 2026 gewiss: Mit dem Magnetar Ultima kommt ein Multi-Disc-Transport (rein digitale Anschlsussektion, keine analogen Anschlussbuchsen), der alles toppt und aus zwei einzelnen Komponenten besteht: Einmal dem Netzteil und einmal dem Laufwerk. Dadurch werden etwaige störende Signale von der Stromversorgung komplett von der empfindlichen Laufwerkssektion ferngehalten. Es werden, wie man es von Magnetar kennt, beispielsweise Ultra HD Blu-rays, Blu-rays und Super Audio-CDs wiedergegeben. Wir vermuten, dass der Über-Universalplayer in schwarzer und silberfarbener Variante kommt, zumindest gibt es in beiden Varianten Bilder im Netz.