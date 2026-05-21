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Sky integriert DFB.TV: Neuer 24/7-Fußballsender startet Ende Mai

Sky erweitert sein Sportportfolio um den neuen Sender DFB.TV. Ab dem 22. Mai 2026 um 15:30 Uhr steht der 24/7-Fußballkanal für Kunden mit Sky Entertainment Paket sowie im WOW Live-Sport-Abo zur Verfügung. Der Sender wird IP-basiert verbreitet und setzt daher eine Internetverbindung des Receivers voraus.

Mit DFB.TV erhalten Fußballfans künftig zusätzliche Live-Spiele, Hintergrundberichte, Magazine und exklusive Einblicke rund um den deutschen Fußball. Besonders im Fokus stehen Inhalte zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. So überträgt der Sender unter anderem Pressekonferenzen mit Spielern, Trainerteam und DFB-Verantwortlichen sowie Eindrücke aus Trainingseinheiten und dem Alltag der Nationalmannschaft.

Darüber hinaus umfasst das Programm zahlreiche Live-Übertragungen aus verschiedenen Wettbewerben des Deutschen Fußball-Bundes. Dazu zählen Spiele der 2. Frauen-Bundesliga, Begegnungen der Junioren-Nationalteams sowie Amateurfußball-Events wie der „Finaltag der Amateure“.

Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Archiv mit historischen Turniermomenten und legendären DFB-Pokalspielen. Laut Sky soll DFB.TV Fußballfans damit zusätzliche Inhalte jenseits der großen internationalen Wettbewerbe bieten und das bestehende Sportangebot weiter ausbauen.

Zum Start wird DFB.TV in Deutschland, Österreich und der Schweiz als linearer Sender verfügbar sein. Ausgewählte Inhalte sollen künftig zusätzlich on demand abrufbar werden.