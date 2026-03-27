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"Beast" mit Russell Crowe erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Beast" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das MMA-Sport-Drama mit Russell Crowe und Luke Hemsworth erscheint am 25.06.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten sind voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.

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