Vorschau auf die großen Film-Hits 2023 fürs Kino & Heimkino

Die Corona-Pandemie hat bis heute tiefe Spuren in den Planungen der Hollywood-Studios hinterlassen. 2020 und 2021 wurden die Kinostarts vieler Filme gestoppt oder diese direkt bei verschiedenen Streaming-Diensten platziert.

Auch 2022 war kein typisches Kinojahr, da die Rückkehr in die Normalität nur langsam erfolgte und insbesondere im letzten halben Jahr nur eine Handvoll großer Filme wie "Avatar - The Way Of Water" ins Kino kamen. Daher waren auch die Heimkino-Veröffentlichungen neuer Filme auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray in den letzten Monaten ziemlich spärlich.

Doch diese Zeit nähert sich jetzt langsam dem Ende zu und ab März wird es bis zum Jahresende 2023 kaum noch eine Woche geben, in der nicht mindestens ein größer Film im Kino startet. Hier ist eine Übersicht der aktuellen Planungen der Studios für die kommenden Monate:

09.03.

65 (Sony)

Die Fabelmans (Universal)

Scream VI (Paramount)

16.03.

23.03.

30.03.

05.04.

06.04.

13.04.

20.04.

Infinity Pool (Universal)

27.04.

03.05.

18.05.

25.05.

Arielle, die Meerjungfrau (Disney)

Renfield (Universal)

01.06.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony)

The Boogeyman (Disney)

Pearl (Universal)

08.06.

15.06.

The Flash (Warner)

Elemental (Disney)

29.06.

06.07.

Insidious 5 (Sony)

13.07.

Mission: Impossible Dead Reckoning Teil Eins (Paramount)

20.07.

27.07.

03.08.

The Meg 2 (Warner)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Paramount)

10.08.

17.08.

Blue Beetle (Warner)

The Last Voyage of the Demeter

24.08.

They Listen (Sony)

31.08.

The Equalizer 3 (Sony)

07.09.

The Nun 2 (Warner)

14.09.

A Haunting in Venice (Disney)

21.09.

The Expendables 4 (Leonine)

05.10.

Kraven the Hunter (Sony)

12.10.

The Exorcist (Universal)

02.11.

Dune Part Two (Warner)

08.11.

The Marvels (Disney)

16.11.

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds (Leonine)

14.12.

Wonka (Warner)

21.12.

Aquaman: Lost Kingdom (Warner)

Ghostbusters: Firehouse (Sony)

