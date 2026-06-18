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Warner: "Mars Attacks" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
18.06.2026 Karsten Serck
Warner veröffentlicht "Mars Attacks" auf Ultra HD Blu-ray. Tim Burtons Science Fiction-Komödie aus dem Jahr 1996 mit Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, und Danny DeVito erscheint am 13.08.2026 als 4K-Premiere im Steelbook. Zusätzlich gibt es noch eine "Collector's Edition" mit Kinoposter, Artwork Cards und Artcards exklusiv im Plaion Shop.
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Bereits im Juli veröffentlicht Warner "Eyes Wide Shut" & "Der schwarze Falke" auf Ultra HD Blu-ray.
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- Der schwarze Falke - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der schwarze Falke - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Der schwarze Falke - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de