News

Warner zeigt ersten "Evil Dead Rise"-Trailer

Warner hat jetzt auch den ersten Trailer für "Evil Dead Rise" veröffentlicht:

Der von "The Hole in the Ground"-Regisseur Lee Cronin inszenierte fünfte Teil der "Evil Dead"-Reihe soll am 20.04.2023 in den deutschen Kinos starten. "Tanz der Teufel"-Regisseur Sam Raimi ist als ausführender Produzent beteiligt.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.