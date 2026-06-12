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Klipsch und Onkyo als globale Kooperationspartner für Christopher Nolans Film "The Odyssey"

Klipsch und Onkyo als legendäre und bestens bekannte Marken haben heute ihre Zusammenarbeit mit The Odyssey, dem neuen mythischen Action-Epos des renommierten Filmemachers Christopher Nolan, bekanntgegeben. „The Odyssey“ startet am 17. Juli 2026 in IMAX®-Kinos.

Im Rahmen der globalen Kooperation agieren die beiden Flaggschiffmarken der Premium Audio Company, Klipsch und Onkyo, als exklusive Promotion-Audiopartner für das Kinoereignis, das auf Homers berühmtem Epos basiert. „The Odyssey“ wurde von Nolan geschrieben sowie inszeniert; es ist der erste Film überhaupt, der vollständig mit IMAX-Kameras gedreht wurde.

„Wir freuen uns außerordentlich, unsere bislang größte globale Zusammenarbeit rund um eines der am meist erwarteten Filmevents der letzten Jahre zu präsentieren“, sagt Dave Gans, Global Vice President of Marketing bei Premium Audio Company. “Seit 80 Jahren perfektionieren Klipsch und Onkyo die Kunst der immersiven Unterhaltung und entwickeln Produkte, die das Publikum direkt ins Geschehen versetzen. “The Odyssey” ist die ultimative Bühne für dieses Erlebnis.”

Zur Besetzung von „The Odyssey“ gehören beispielsweise Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Zendaya und Charlize Theron.

Produziert wird der Film von Emma Thomas und Christopher Nolan unter ihrem Label Syncopy; als Executive Producer fungiert Thomas Hayslip. Das Projekt setzt Nolans Zusammenarbeit mit Universal Pictures fort, die bereits mit „Oppenheimer“, einem Film, der Kassenrekorde brach und sieben Academy Awards® (darunter für den besten Film und die beste Regie) gewann, ihren äußerst erfolgreichen Anfang nahm.

Filmfreunde können Kampagnenupdates und Werbeankündigungen über die Social-Media-Kanäle von Klipsch und Onkyo verfolgen. Weitere Informationen zu den Produkten von Klipsch und Onkyo sowie eine Händlersuche finden Sie unter Klipsch.com und Onkyo.com.

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