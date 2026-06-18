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Sommerfest bei HiFi-Linzbach in Bonn vom 19. bis zum 21. Juni

Das HiFi Linzbach Sommerfest 2026 steht vor der Tür, und ein Besuch lohnt sich für jeden Liebhaber des gepflegen Klangs. Der renommierte Fachhändler aus Bonn hat wieder eine Vielzahl an Highlights zu bieten. Zuerst aber das Wichtigste - wo und wann findet dieses Event statt?

19.06.2026 bis 21.06.2026

Täglich 11:00 bis 18:00 Uhr

Adresse: HiFi Linzbach, Adenauerallee 124, 53113 Bonn

Was erwartet die Besucher?

Drei Tage High End, Musik und grandiose Hörmomente: Das Bonner Fachgeschäft für hochwertige HiFi-Kultur lädt herzlich zum HiFi Linzbach Sommerfest 2026 ein. Von Freitag bis Sonntag öffnet man die Hörräume und das Haus für Vorführungen, Workshops und den Austausch mit Herstellern, Vertrieben und anderen Musik- und HiFi-Enthusiasten.

Inklusive schönem Außenbereich

Zwischen den Sessions ist Zeit für den Aufenthalt im schönen Außenbereich. Dort gibt es Getränke, einen Foodtruck und genug Platz, um kurz durchzuatmen, ins Gespräch zu kommen und den Tag zu genießen. Wer es ruhiger mag, findet in der Adenauer-Lounge eine entspannte Ecke für Kaffee und Kuchen.

Mit was wird vorgeführt?

Wunderschöne, stilvolle Hörraume mit exzellentem Equipment und mit liebevollen Details (Bild_ HiFi Linzbach)

Vorführungen finden in mehreren Hörräumen mit exakt aufeinander abgestimmten Ketten statt, und es gibt Workshops sowie Gespräche direkt mit den beteiligten Marken und Ansprechpartnern.

McIntosh: McIntosh zeigt eine große Kette mit der typischen Mischung aus Souveränität, Dynamik und Kontrolle

Sonus faber: Gemeinsam mit McIntosh spielen wir die Sonus faber Amati Supreme. Ein Setup, das Bühne, Klangfarben und musikalischen Fluss in den Mittelpunkt stellt

T+A: Das deutsche Unternehmen ist mit einer großen Flaggschiffkette vertreten. Referenzklasse, wie sie sein soll: präzise, kraftvoll und souverän

Canton: Die Hessen sind mit mehreren Themen präsent. In unserem Kino erleben Sie die neue Vento-Serie im passenden Film- und Mehrkanal-Setup

Thorens: Der legendäre Hersteller bringt Analogkompetenz mit und zeigt Plattenspieler-Themen rund um Setup, Tonabnehmer und Feinjustage

Luxman: Die japanische Edel-Schmiede präsentiert Elektronik mit klarer Handschrift. Wer Musikalität, Feindynamik und souveräne Kontrolle schätzt, sollte hier Zeit einplanen

AudioQuest: Thijs Helwegen von AudioQuest ist persönlich vor Ort. AudioQuest spielt an Riviera Elektronik und der Magico A3 und demonstriert, welchen Unterschied sinnvolle Verkabelung und Stromthemen im Gesamtsetup machen können

AVM: Die HiFi-Manufaktur aus Malsch/Baden zeigt High End „Made in Germany“ und beweist, wie moderne Elektronik in einer sauber abgestimmten Kette ihre Stärken ausspielen kann

Die Geschichte von HiFi Linzbach

Die 1895 gebaute,, denkmalgeschützte Gründerzeit-Vila in der Bonner Adenauerallee.Dort sitzt HiFi Linzbach heute (Bild: HiFi Linzbach)

1950 von Dieter Linzbach gegründet, steht HiFi Linzbach seit mehr als sieben Jahrzehnten für eine Leidenschaft: Musik in ihrer schönsten Form zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Geschichte des renommierten Unternehmens begann In einer Zeit, in der die Musikwiedergabe in deutschen Wohnzimmern noch ein Vergnügen für wenige Glückliche war, sorgte Dieter Linzbach für einen Paukenschlag: Er brachte moderne Geräte aus den USA nach Bonn,, die eine Klangqualität, die bisher unvorstellbar war, offerieren konnten. Mit dieser Vision, komprimisslosen Spitzenklang zu fokussieren, wurden das Fachgeschäft zum Wegbegleiter der HiFi-Geschichte. Heute, über 70 Jahre später, präsentiert sich das Unternehmen in einer stilvollen Gründerzeitvilla an der Adenauerallee in Bonn. Ein erlesenes Sortiment der weltweit führenden High-End-Audio-Marken kann vor Ort bewundert - und angehört - werden..

Unser Fazit

Wir können jedem HiFi-Fan einen Besuch vor Ort ans Herz legen. Tolle Hersteller, faszinierende Ketten und die Möglichkeit zu interessanten Gesprächen im schönen Ambiente sind auch eine längere Anreise definitiv wert.