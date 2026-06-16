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beyerdynamic DT 30 IE: Neuer In-Ear-Monitor für Musiker mit starker Isolation und IP54-Schutz

Bildquelle: beyerdynamic

Mit dem DT 30 IE erweitert beyerdynamic sein professionelles In-Ear-Portfolio um ein neues Modell für Musiker, Sänger und Live-Performer. Der neue In-Ear-Monitor wurde speziell für den Bühneneinsatz entwickelt und kombiniert ausgewogenen Klang, hohe passive Geräuschisolierung sowie ein robustes, nach IP54 zertifiziertes Gehäuse.

Entwickelt für den Live-Einsatz

Der beyerdynamic DT 30 IE richtet sich an Musiker, die auch unter anspruchsvollen Bühnenbedingungen auf präzises Monitoring angewiesen sind. Herzstück des neuen Modells ist ein dynamischer 11-mm-Treiber, der einen Frequenzbereich von 5 bis 20.000 Hertz abdeckt und für eine ausgewogene Abstimmung sorgen soll. Laut beyerdynamic stehen dabei klare Stimmen, definierte Instrumente und eine zuverlässige Wiedergabe des Monitoring-Mixes im Vordergrund.

Gerade bei lauten Umgebungen spielt zudem die passive Schallisolation eine wichtige Rolle. Mit einer Dämpfung von bis zu 39 dB sollen Außengeräusche effektiv reduziert werden, sodass sich Künstler besser auf ihre Performance konzentrieren können.

Leicht, komfortabel und robust

Für einen sicheren Sitz setzt beyerdynamic auf ein ergonomisch geformtes Ohrstück. Mit lediglich 2,7 Gramm Gewicht pro Hörer bleibt der DT 30 IE auch bei längeren Auftritten angenehm zu tragen. Zum Lieferumfang gehören jeweils drei Paar Silikon- und Schaumstoffaufsätze in den Größen S, M und L.

Darüber hinaus verfügt der neue In-Ear-Monitor über eine IP54-Zertifizierung. Damit ist er gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich auch für schweißtreibende Bühneneinsätze oder Outdoor-Veranstaltungen.

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Austauschbares Kabel und langlebige Konstruktion

Gesamtansicht

Der DT 30 IE ist mit einem Kevlar-verstärkten, abnehmbaren Kabel ausgestattet, das über MMCX-Steckverbinder angeschlossen wird. Vergoldete Kontakte und ein integrierter Memory-Draht sollen für sicheren Halt und eine stabile Verbindung sorgen. Da Kabel und weitere Komponenten austauschbar sind, ist der In-Ear-Monitor auf langfristige Nutzung ausgelegt.

Laut beyerdynamic soll der DT 30 IE insbesondere die häufigen Kompromisse zwischen Klangqualität, Isolation und Belastbarkeit vermeiden, die bei vielen Bühnen-In-Ears üblich sind.

Teil der erfolgreichen DT IE-Serie

Mit dem DT 30 IE erweitert beyerdynamic die DT IE-Serie, die erstmals Anfang 2025 vorgestellt wurde. Die In-Ears werden bereits von zahlreichen Musikern und Content Creators im Studio- und Live-Betrieb eingesetzt. Besonders hervorgehoben werden dabei die hohe Isolation sowie die ausgewogene Klangabstimmung auf der Bühne.

Preis und Verfügbarkeit

Der beyerdynamic DT 30 IE ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der In-Ear-Monitor kann über den beyerdynamic Online-Shop sowie autorisierte Fachhändler bezogen werden. Ersatzteile und austauschbare Komponenten sind separat verfügbar.

Ansicht der In-Ears

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Technische Daten beyerdynamic DT 30 IE