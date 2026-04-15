"The Descent" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

15.04.2026 (Karsten Serck)

Vuelta Germany veröffentlicht "The Descent" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Neil Marshall aus dem Jahr 2005 erscheint am 25.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und als 4K-remasterte Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem Auro 3D-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und zahlreiche Making of-Featurettes dabei.

The Descent - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 2,35:1 (Dolby Vision)

Ton: Deutsch DTS-HD MA 7.1, Englisch DTS-HD MA 7.1, Deutsch Auro 13.1, Englisch Auro 13.1

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:

Audiokommentar von Regisseur Neil Marshall und den Hauptdarstellerinnen - Audiokommentar von Regisseur Neil Marshall und der Crew - Interview mit Neil Marshall - Making of - Hinter den Kulissen - Storyboard-Vergleich Höhlen: Ein HD-Erlebnis - Poetischer Schmerz: Der Film-Score - Feature: Erschaffen einer unterirdischen Welt - Feature: Schön & Furchtlos - Feature: Special Breed - Feature: Was ist da unten? – Erkunde den Abgrund - Deleted Scenes - Outtakes - Kinotrailer - Internationale TV- Spots - Deutsche TV-Spots

