"The Descent" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Vuelta Germany veröffentlicht "The Descent" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Neil Marshall aus dem Jahr 2005 erscheint am 25.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und als 4K-remasterte Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem Auro 3D-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Audio-Kommentare und zahlreiche Making of-Featurettes dabei.
The Descent - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 2,35:1 (Dolby Vision)
Ton: Deutsch DTS-HD MA 7.1, Englisch DTS-HD MA 7.1, Deutsch Auro 13.1, Englisch Auro 13.1
Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
Audiokommentar von Regisseur Neil Marshall und den Hauptdarstellerinnen - Audiokommentar von Regisseur Neil Marshall und der Crew - Interview mit Neil Marshall - Making of - Hinter den Kulissen - Storyboard-Vergleich Höhlen: Ein HD-Erlebnis - Poetischer Schmerz: Der Film-Score - Feature: Erschaffen einer unterirdischen Welt - Feature: Schön & Furchtlos - Feature: Special Breed - Feature: Was ist da unten? – Erkunde den Abgrund - Deleted Scenes - Outtakes - Kinotrailer - Internationale TV- Spots - Deutsche TV-Spots
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.