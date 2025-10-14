News

"Edward mit den Scherenhänden" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Disney veröffentlicht "Edward mit den Scherenhänden" (Edward Scissorhands) auf Ultra HD Blu-ray. Die Fantasy-Komödie von Tim Burton aus dem Jahr 1990 mit Johnny Depp und Winona Ryder erscheint am 07.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Extras sind mehrere Audiokommentare mit Regisseur Tim Burton und Komponist Danny Elfmann, ein Featurette und Kinotrailer geplant.

