"Captain America: Brave New World" im Mai auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

19.04.2025 (Karsten Serck)

Captain America Brave New World 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Disney veröffentlicht "Captain America: Brave New World" im Mai auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Captain America-Film mit Anthony Mackie erscheint am 23.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Außerdem werden "4 Movie Collections" mit allen "Captain America"-Filmen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet während die Blu-ray Disc über einen englischen DTS HD MA 7.1-Mix verfügt. Die deutsche Synchronfassung wird bei beiden Blu-ray-Varianten im Dolby Digital Plus 7.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Making of-Feauturettes und Gelöschte Szenen geplant.

"Captain America: Brave New World" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.

Captain America: Brave New World [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

  • Audiokommentar von Julius Onah und Kramer Morgenthau
  • Die Führungsübernahme
  • Alte Rechnungen, neue Narben
  • Pannen vom Dreh
  • Gelöschte Szenen

Captain America: Brave New World [Blu-ray Disc]

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

  • Audiokommentar von Julius Onah und Kramer Morgenthau
  • Die Führungsübernahme
  • Alte Rechnungen, neue Narben
  • Pannen vom Dreh
  • Gelöschte Szenen
