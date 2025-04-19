"Captain America: Brave New World" im Mai auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Disney veröffentlicht "Captain America: Brave New World" im Mai auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Captain America-Film mit Anthony Mackie erscheint am 23.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Außerdem werden "4 Movie Collections" mit allen "Captain America"-Filmen auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet während die Blu-ray Disc über einen englischen DTS HD MA 7.1-Mix verfügt. Die deutsche Synchronfassung wird bei beiden Blu-ray-Varianten im Dolby Digital Plus 7.1-Format präsentiert. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Making of-Feauturettes und Gelöschte Szenen geplant.
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Captain America: Brave New World - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America: Brave New World [Blu-ray] bei jpc.de
- Captain America 4 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
"Captain America: Brave New World" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich.
- Captain America: Brave New World [4K] bei Amazon Prime Video
- Captain America: Brave New World [4K] bei Apple iTunes
Captain America: Brave New World [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,39:1
Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Audiokommentar von Julius Onah und Kramer Morgenthau
- Die Führungsübernahme
- Alte Rechnungen, neue Narben
- Pannen vom Dreh
- Gelöschte Szenen
Captain America: Brave New World [Blu-ray Disc]
Bild: 2,39:1
Ton: Englisch (DTS HD MA 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Audiokommentar von Julius Onah und Kramer Morgenthau
- Die Führungsübernahme
- Alte Rechnungen, neue Narben
- Pannen vom Dreh
- Gelöschte Szenen
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.