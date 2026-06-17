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"Yes"-Alben erscheinen mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

17.06.2026 Karsten Serck

Rhino veröffentlicht drei Alben von Yes auch einzeln inklusive Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc. "Close to the Edge", "Fragile" und "The Yes Album" wurden bereits als "Super Deluxe Edition" inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht. Die einzelnen Blu-ray Audio-Editionen mit einem Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson werden ab dem 31.07.2026 im Handel erhältlich sein.

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