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"Yes"-Alben erscheinen mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Rhino veröffentlicht drei Alben von Yes auch einzeln inklusive Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc. "Close to the Edge", "Fragile" und "The Yes Album" wurden bereits als "Super Deluxe Edition" inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht. Die einzelnen Blu-ray Audio-Editionen mit einem Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson werden ab dem 31.07.2026 im Handel erhältlich sein.

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