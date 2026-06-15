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HIGHRESAUDIO präsentiert aktualisierte HRA Streaming-App

Das renommierte Portal HIGHRESAUDIO hat heute bekanntgegeben, dass die aktualisierte Version der iOS-App nun im App Store von Apple zum Download bereitsteht.

Kurz zum Hintergrund. Die HIGHRESAUDIO HRA Streaming-App für iOS ist bei jedem abgeschlossenen Abonnement kostenlos.

Hauptmerkmale der App

Zugriff aufs gesamte Musikarchiv – jederzeit und überall

Komplett kuratierter Musikdienst durch angesehene Musikjournalisten

Kuratierte sowie redaktionell gepflegte Playlists

Wiedergabelisten nach Genre und Themen

Persönliches Benutzerprofil durch den Genre-Modus

AirPlay 2 (komfortable und schnell einzurichtende drahtlose Verbindung und Streaming zu jedem Apple AirPlay-Gerät)

DLNA/UPnP (drahtlos verbinden und auf jedes DLNA/UPnP-Gerät streamen)

Bluetooth (drahtlos verbinden und auf jedes Bluetooth-Gerät streamen)

HRA-VirtualVault (auf alle bei HRA heruntergeladenen Käufe zugreifen und diese streamen)

HIGHRESAUDIO re-codiert oder verwendet KEINE Filter, um den Lautstärkepegel über Playlists eines Albums oder kuratierte Playlists hinweg anzupassen. Kunden erhalten dadurch unverfälschte und volle Dynamik, und zwar unterschiedlich für jeden Titel, jedes Album und jede Playlist. HIGHRESAUDIO führt ebenfalls kein On-the-Fly-Downsampling durch und nutzt kein adaptives Streaming, um sich an Verbindungen mit geringer Bandbreite anzupassen. Die weltweite Auslieferung der Streams an den Kunden erfolgt über die Akamai-Cloud und sichert ein kompromisslos hohes Qualitätsniveau.

Anmerkung: Bild in dieser News wurde mittels ChatGPT generiert.