HIGHRESAUDIO präsentiert aktualisierte HRA Streaming-App
Das renommierte Portal HIGHRESAUDIO hat heute bekanntgegeben, dass die aktualisierte Version der iOS-App nun im App Store von Apple zum Download bereitsteht.
Kurz zum Hintergrund. Die HIGHRESAUDIO HRA Streaming-App für iOS ist bei jedem abgeschlossenen Abonnement kostenlos.
Hauptmerkmale der App
- Zugriff aufs gesamte Musikarchiv – jederzeit und überall
- Komplett kuratierter Musikdienst durch angesehene Musikjournalisten
- Kuratierte sowie redaktionell gepflegte Playlists
- Wiedergabelisten nach Genre und Themen
- Persönliches Benutzerprofil durch den Genre-Modus
- AirPlay 2 (komfortable und schnell einzurichtende drahtlose Verbindung und Streaming zu jedem Apple AirPlay-Gerät)
- DLNA/UPnP (drahtlos verbinden und auf jedes DLNA/UPnP-Gerät streamen)
- Bluetooth (drahtlos verbinden und auf jedes Bluetooth-Gerät streamen)
- HRA-VirtualVault (auf alle bei HRA heruntergeladenen Käufe zugreifen und diese streamen)
HIGHRESAUDIO re-codiert oder verwendet KEINE Filter, um den Lautstärkepegel über Playlists eines Albums oder kuratierte Playlists hinweg anzupassen. Kunden erhalten dadurch unverfälschte und volle Dynamik, und zwar unterschiedlich für jeden Titel, jedes Album und jede Playlist. HIGHRESAUDIO führt ebenfalls kein On-the-Fly-Downsampling durch und nutzt kein adaptives Streaming, um sich an Verbindungen mit geringer Bandbreite anzupassen. Die weltweite Auslieferung der Streams an den Kunden erfolgt über die Akamai-Cloud und sichert ein kompromisslos hohes Qualitätsniveau.
Anmerkung: Bild in dieser News wurde mittels ChatGPT generiert.