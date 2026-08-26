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Paramount: "Scary Movie 6" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

26.08.2026 Karsten Serck

Paramount veröffentlicht "Scary Movie 6" im September auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Reboot der Horror Slasher Parodie-Reihe mit Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall, Marlon Wayans, Cheri Oteri und Shawn Wayans erscheint am 25.09.2026 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit englischem Dolby Atmos-Ton und einer deutschen Dolby Digital 5.1-Tonspur ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind die Featurettes "Zusammen schreien", "Frischfleisch", "Wayans Welt" und eine Filmschnitt-Analyse geplant.

Bereits seit dem 21.08.2026 ist ein Boxset mit den ersten drei Teilen der Reihe auf Blu-ray Disc erhältlich. Außerdem erscheint der erste Teil am 30.10.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

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