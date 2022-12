News

Sony zeigt ersten "Spider-Man: Across the Spider-Verse"-Trailer

Sony zeigt heute den ersten Kino-Trailer für "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Die Trailer-Premiere ist für 18:00 Uhr geplant:

Die animierte Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) sollte am 02.06.2023 in den deutschen Kinos starten.

