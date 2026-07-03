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"Der Astronaut" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

03.07.2026 Karsten Serck

Der Astronaut 4K Ultra HD Blu ray

Amazon MGM & Plaion Pictures veröffentlichen "Der Astronaut - Project Hail Mary" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Film von Phil Lord & Christopher Miller mit Ryan Gosling und Sandra Hüller über einen einsamen Astronauten auf einer Weltrettungs-Mission im All erscheint am 27.08.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben den Standard-Editionen erscheint am 22.10.2026 auch noch ein limitiertes 4K-Steelbook exklusiv im Plaion Shop.

Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein und neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen.

Der Astronaut 4K Ultimate Edition

bereits erhältlich:

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