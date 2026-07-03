"Der Astronaut" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Amazon MGM & Plaion Pictures veröffentlichen "Der Astronaut - Project Hail Mary" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Film von Phil Lord & Christopher Miller mit Ryan Gosling und Sandra Hüller über einen einsamen Astronauten auf einer Weltrettungs-Mission im All erscheint am 27.08.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Neben den Standard-Editionen erscheint am 22.10.2026 auch noch ein limitiertes 4K-Steelbook exklusiv im Plaion Shop.
Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein und neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen.
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] bei Amazon.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] bei jpc.de
- Der Astronaut - Project Hail Mary - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Der Astronaut - Project Hail Mary [Blu-ray] im Plaion Shop
bereits erhältlich:
- Der Astronaut - Project Hail Mary [UHD] bei Amazon Prime Video
- Der Astronaut - Project Hail Mary [4K] bei Apple iTunes