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Michael Jackson-Biopic "Michael" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Michael" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Michael Jackson-Biopic von Antoine Fuqua mit Jaafar Jackson läuft seit dem 23.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im 2. Halbjahr fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht.

bereits erhältlich:

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