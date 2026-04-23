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Michael Jackson-Biopic "Michael" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
23.04.2026 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Michael" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Michael Jackson-Biopic von Antoine Fuqua mit Jaafar Jackson läuft seit dem 23.04.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im 2. Halbjahr fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht.
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