"Backrooms" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Constantin Film veröffentlicht "Backrooms" im September auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Kane Parsons mit Chiwetel Ejiofor erscheint am 25.09.2026 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, ein Interview sowie die Featurettes "Building the Backrooms" und "Deconstructing Backrooms" geplant.
Die Ultra HD Blu-ray wird als "Collector's Edition" mit "Double-Sided O-Card" und 3 Artcards veröffentlicht. Zusätzlich ist auf Blu-ray Disc die erweiterte "Everything Must Go Edition" mit einer zusätzlichen Post-Credit-Sequenz und insgesamt 126:46 Minuten Laufzeit dabei.