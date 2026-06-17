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Update zur Sharp-Aktion: OTTO Summer Days werden verlängert
17.06.2026 Philipp Kind
Bildquelle: Sharp
Die ursprünglich bis Mitte Juni geplante Rabattaktion von Sharp und OTTO geht in die Verlängerung. Grund dafür ist laut Sharp die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den Aktionsangeboten aus den Bereichen Fernseher, Soundbars und Audio-Produkte. Die Lagerbestände der teils drastisch reduzierten Modelle wurden daher für die Aktion nochmals aufgestockt.
Die Aktionsangebote bleiben also weiterhin über OTTO verfügbar:
TV-Angebote im Überblick
|Modell
|UVP
|Aktionspreis
|65HR7265E
|1.099 €
|649,99 €
|55HR7265E
|999 €
|459,00 €
|50HR7265E
|799 €
|399,00 €
|43HP5265E
|549 €
|234,99 €
|40HE2245E
|399 €
|189,99 €
|32HE2245E
|279 €
|144,99 €
|40HE3245E
|449 €
|189,99 €
|55HM5245E
|799 €
|333,00 €
|55JP7265E
|799 €
|359,99 €
|65JP7265E
|899 €
|499,99 €
|75JP7265E
|1.199 €
|679,99 €
|70HL4265E
|999 €
|499,00 €
|85HP5265E
|1.499 €
|839,00 €
Audio-Angebote im Überblick
|Modell
|UVP
|Aktionspreis
|HT-SBW55121 (BK)
|549 €
|359,99 €
|HT-SBW55121 (SL)
|549 €
|359,99 €
|HT-SBW53121 (BK)
|399 €
|299,99 €
|HT-SBW53121 (SL)
|399 €
|299,99 €
|HT-SPR52021 (BK)
|239 €
|159,99 €
|HT-SPR52021 (SL)
|239 €
|159,99 €
|HT-SBW320
|249 €
|159,00 €
|HT-SBW310
|229 €
|129,00 €
|HT-SBW121
|129 €
|77,00 €
|HT-SB121
|99 €
|45,99 €
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