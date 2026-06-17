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Update zur Sharp-Aktion: OTTO Summer Days werden verlängert

17.06.2026 Philipp Kind

Sharp Sommer TV Fussball

Bildquelle: Sharp

Die ursprünglich bis Mitte Juni geplante Rabattaktion von Sharp und OTTO geht in die Verlängerung. Grund dafür ist laut Sharp die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach den Aktionsangeboten aus den Bereichen Fernseher, Soundbars und Audio-Produkte. Die Lagerbestände der teils drastisch reduzierten Modelle wurden daher für die Aktion nochmals aufgestockt.

Die Aktionsangebote bleiben also weiterhin über OTTO verfügbar:

TV-Angebote im Überblick
Modell UVP Aktionspreis
65HR7265E 1.099 € 649,99 €
55HR7265E 999 € 459,00 €
50HR7265E 799 € 399,00 €
43HP5265E 549 € 234,99 €
40HE2245E 399 € 189,99 €
32HE2245E 279 € 144,99 €
40HE3245E 449 € 189,99 €
55HM5245E 799 € 333,00 €
55JP7265E 799 € 359,99 €
65JP7265E 899 € 499,99 €
75JP7265E 1.199 € 679,99 €
70HL4265E 999 € 499,00 €
85HP5265E 1.499 € 839,00 €
Audio-Angebote im Überblick
Modell UVP Aktionspreis
HT-SBW55121 (BK) 549 € 359,99 €
HT-SBW55121 (SL) 549 € 359,99 €
HT-SBW53121 (BK) 399 € 299,99 €
HT-SBW53121 (SL) 399 € 299,99 €
HT-SPR52021 (BK) 239 € 159,99 €
HT-SPR52021 (SL) 239 € 159,99 €
HT-SBW320 249 € 159,00 €
HT-SBW310 229 € 129,00 €
HT-SBW121 129 € 77,00 €
HT-SB121 99 € 45,99 €

 

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