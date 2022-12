News

Erster Trailer für Christopher Nolans "Oppenheimer" online

Universal hat den ersten Trailer für Christopher Nolans "Oppenheimer" veröffentlicht:

Das Biopic über J. Robert Oppenheimer, der während des Zweiten Weltkriegs das "Manhattan Project" zur Entwicklung der ersten Atombombe leitete, soll am 20.07.2023 in den deutschen Kinos starten. In der Hauptrolle ist Cillian Murphy zu sehen.

"Oppenheimer" wurde auf 65 mm-Film sowie mit IMAX-Film-Kameras gedreht und wird auch in IMAX-Kinos sowie vereinzelt auf 70 mm-Film gezeigt werden.

