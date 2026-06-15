News
"Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP
15.06.2026 Karsten Serck
Sony Music veröffentlicht "Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Album aus dem Jahr 1999 erscheint inklusive neuem 2026er-Remix, zusätzlichen Bonus-Tracks und Live-Aufnahmen als Blu-ray Disc/3 CD-Set sowie als Doppel-LP. Die Blu-ray Disc verfügt über Abmischungen in Dolby Atmos, 5.1 und 24 Bit-Stereo.
Der Verkaufsstart ist für den 14.08.2026 geplant.
- Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net [LP] bei Amazon.de
- Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net [LP] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Jethro Tull: Under Wraps (The Unwrapped Edition) [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Under Wraps (The Bruce Soord 2026 Remix) [LP] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Under Wraps (The Unwrapped Edition) [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Jethro Tull: Under Wraps (The Bruce Soord 2026 Remix) [LP] bei jpc.de
- Jethro Tull: Still Living In The Past [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Still Living In The Past [LP] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Still Living In The Past [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Jethro Tull: Still Living In The Past [LP] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [Blu-ray/CD/LP] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [CD] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [LP] bei Amazon.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [Blu-ray/CD/LP] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [CD] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant [LP] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant - Dark Green Vinyl [LP] bei jpc.de
- Jethro Tull: Curious Ruminant - Blue Vinyl [LP] bei jpc.de