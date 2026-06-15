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"Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

15.06.2026 Karsten Serck

Sony Music veröffentlicht "Jethro Tull: J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Album aus dem Jahr 1999 erscheint inklusive neuem 2026er-Remix, zusätzlichen Bonus-Tracks und Live-Aufnahmen als Blu-ray Disc/3 CD-Set sowie als Doppel-LP. Die Blu-ray Disc verfügt über Abmischungen in Dolby Atmos, 5.1 und 24 Bit-Stereo.

Der Verkaufsstart ist für den 14.08.2026 geplant.

bereits erhältlich:


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