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Sharp Display Solutions Europe auf der CineEurope 2026

Sharp Display Solutions Europe, der Geschäftsbereich für audiovisuelle Technologielösungen von Sharp Europe, präsentiert neue Lösungen für Kinos jeder Größe auf der CineEurope 2026. In diesem Beitrag stellen wir nicht nur die neuen Systeme kurz vor, sondern widmen uns auch den Grundsätzen und Zielen von Sharp Display Solutions Europe.

Sharp ist vor Ort

Neben den neuen Produkten wird Sharp vor Ort gemeinsam mit Kinobetreibern, Partnern und anderen Anbietern im Markt über die sich wandelnden Anforderungen im Kinobereich diskutieren. Die Bandweite reicht dabei von Projektionsleistung über betriebliche Effizienz bis hin zu nachhaltigen, zukunftssicheren Signage-Lösungen.

Integration und Rebranding, aber gleichbleibende Qualität und Kundenunterstützung

Das umfassende Bekenntnis zu wichtigen Produktinnovationen und zu branchenführenden technischen Dienstleistungen, die sowohl Bestands- als auch Neukunden im Kinobereich lückenlosen Support und Sicherheit bieten, wird durch die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Sharp und der NEC Corporation möglich. Sharp/NEC wurde vollständig in den Geschäftsbereich Audiovisuelle Technologie von Sharp Europe integriert. Damit alles ohne Reibungsverluste weitergeht, bleiben die zuständigen Teams unverändert. Diese Integration, die auch ein Rebranding aller verfügbaren NEC-Projektorenmodelle umfasst, garantiert, dass Kunden und Partner von Sharp auch in Zukunft die bewährte Qualität, Zuverlässigkeit und Fachexpertise erhalten, für die Sharp bekannt ist.

Jens Kayser bekräftigt das Engagement für den Kinobereich bei Sharp

„Unser Engagement für den Kinobereich war noch nie so stark wie heute. Unser Lösungsangebot wird immer umfassender, und wir freuen uns darauf, die aktuellen Neuerungen auf der diesjährigen CineEurope vorstellen zu können“, sagt Jens Kayser, Head of Cinema Solutions Sales EMEA bei Sharp Display Solutions Europe. „Mit unseren Kinoprojektoren und ergänzenden Display-Technologien unterstützen wir Kinos dabei, ihrem Publikum unvergessliche Erlebnisse zu bieten – aufbauend auf der Zuverlässigkeit, dem Service und dem Support, den unsere Partner von uns gewohnt sind und erwarten.“

Produktpräsentation: Kinoprojektor- und Display-Technologien

In Raum 118 (P1) auf der CineEurope 2026 können Besucher die brandneuen Technologielösungen von Sharp, die das Kinoerlebnis von morgen definieren, live erleben:

Die einzelnen Kinoprojektoren

Der neue Sharp NC-1224: Ein kompaktes, leichtes und leises 2K-Modell. Der weltweit erste RB-DCI-zertifizierte Projektor mit 12.000 Lumen.

Der besonders leise Sharp NC-624: Ein Hochflexibler, versiegelter und kompakter 6.000-Lumen-Kinoprojektor. Die „Best-in-Class“-Lösung für die Installation direkt im Saal.

Mit an Bord der professionellen Beamer ist Enhanced Dynamic Range (EDR): Eine Sonderfunktion der neuesten Kinoprojektormodelle von Sharp, die insbesondere satte Schwarzwerte bei verbesserter Energie- und Kosteneffizienz sowie gleichzeitig längerer Laserlebensdauer bietet.

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Blick in die nahe Zukunft

Weniger ist Mehr: Eine exklusive Vorschau auf die kommenden Projektorinnovationen von Sharp, darunter eine neue 4K Serie und ein Modell das sich insbesondere für kleinere Säle ohne Vorführraum eignet.

Signage- und Display-Lösungen

Auch hier gibt es Neuerscheinungen:

Ein neues Großformatdisplay der ME-Serie: Die ideale Signage-Lösung für Foyers, mit integriertem Media-Player, flexiblen Anschlussoptionen und 24/7 Betrieb für langjährigen Einsatz

Ein neues A2-ePaper-Display für energieeffiziente Beschilderung

Ein neues Demo-Display der dvLED D-Serie für lebendige Bildschärfe, hohe Bildwirkung und hervorragende Sichtbarkeit

Statement von Gerd Kaiser

„Kinobetreiber benötigen Lösungen, die sich flexibel an unterschiedliche Szenarien anpassen lassen und dabei langfristig zuverlässig und sicher funktionieren“, erläutert Gerd Kaiser, Senior Product Manager Large Venue and Cinema Projectors bei Sharp Display Solutions Europe. „Wir freuen uns darauf, auf der CineEurope 2026 zeigen zu können, wie unsere neuesten Projektions- und Display-Technologielösungen Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Kinobetriebs unterstützen können.“

Das Sharp-Team auf der CineEurope 2026

Das Team von Sharp auf der CineEurope 2026 umfasst neben dem Vertrieb auch das Management aus Europa und Japan sowie Kollegen aus dem Produktmanagement und Service und steht für Pressegespräche und Treffen mit Medienvertretern, Partnern und Kunden zur Verfügung.