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Paramount: "Passenger" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

30.07.2026 Karsten Serck

Paramount veröffentlicht "Passenger" im September auf Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von "The Last Voyage of the Demeter"-Regisseur André Øvredal erscheint am 11.09.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und einer deutschen Dolby Digital 5.1-Tonspur ausgestattet.

bereits erhältlich:

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