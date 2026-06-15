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Neuer LG Gaming-Monitor UltraGear evo 27GM950B

LG bereichert den Markt hochwertiger Monitore um den neuen LG UltraGear evo® GM9 (Modell 27GM950B) mit innovativer Hyper Mini LED-Technologie und 5K-Auflösung (5.120 x 2.880). Er kombiniert Next-Gen-Displaytechnologie mit fortschrittlichen Gaming-Features. Der LG UltraGear evo® 27GM950B wird voraussichtlich ab Anfang Juli für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro in Deutschland erhältlich sein.

Hyper Mini LED für enorme Kontraste plus Anti-Blooming

Die Hyper Mini LED-Architektur des 27GM950B besitzt 2.304 lokale Dimmzonen, das sind 1,5-mal mehr als bei herkömmlichen Mini LED-Monitoren, was eine extrem präzise Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einer VESA DisplayHDR® 1000 Zertifizierung sowie einer Spitzenhelligkeit von satten 1.250 Nits sind scharfe, klare und kontrastreiche Bilder garantiert. Aufgrund des minimierten Abstands zwischen Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung werden störende Lichteffekte (Halo-Effekt) in hohem Maße unterdrückt, was dem Monitor vom TÜV Rheinland die „Anti Blooming“-Zertifizierung vom TÜV Rheinland einbrachte.

Smarte KI-Features und Dual-Mode für den flexiblen Einsatz

Der Monitor verfügt über integriertes 5K AI Upscaling, das Bildinhalte mit Hilfe vpn Künstlicher Intelligenz auf 5K-Qualität hochskaliert, ohne dabei zusätzliche GPU-Leistung zu beanspruchen. Hinzu kommen KI-Funktionen wie „AI Scene Optimization“ und „AI Sound“ zur automatischen Anpassung von Bild- und Tonqualität an das jeweilige Spielgenre. Für hohe Geschwindigkeit sorgt der Dual-Mode: Gamer können nahtlos zwischen 5K bei 165 Hz für grafisch anspruchsvolle Titel und QHD bei 330 Hz für rasante, kompetitive Spiele wechseln. Eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und die Unterstützung von NVIDIA G-SYNC® sowie AMD FreeSync® Premium ermöglichen dabei stets flüssiges Gameplay ohne Screen-Tearing.

Die Anschlussbestückung

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Anschlüsse wie DisplayPort 2.1 (UHBR20) sowie USB-C mit 90W Power Delivery stehen für den unkomplizierten Anschluss von Laptops und anderen Geräten mittels eine einzigen Kabels.